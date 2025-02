La preocupación de Jorge Almirón por la rebelde lesión de Arturo Vidal: “Es un retroceso, justo lo que no quería”

El conjunto de Colo Colo viene de una dura derrota ante O´Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera, en un duelo que solo trajo dolores de cabeza para el técnico Jorge Almirón debido a la lesión sufrida por Arturo Vidal, la cual lo dejará marginado del duelo ante Huachipato por la tercera fecha del campeonato.

El técnico argentino abordó, en una conferencia de prensa la tarde de este viernes, la lesión del mediocampista, quien salió con molestias físicas al minuto 63 en el partido ante los rancagüinos. Almirón afirmó que Vidal jugó ese partido aún sin estar bien físicamente, algo que le causaba temor por una posible recaída, algo que finalmente terminó ocurriendo. “Venía con cierta duda, quiso jugar, para mi era importante que estuviera en el equipo, pero no estaba al 100%. Es un retroceso, justo lo que no quería, está entrenando de manera diferenciada, todavía no sabemos cuando va a estar, pero conociéndolo va a querer estar lo antes posible”, señaló.

Arturo Vidal, posterior al partido del pasado lunes también lamentó la lesión que lo dejará marginado para el partido contra los acereros, y que enciende las alarmas en el Cacique de cara al clásico que se aproxima ante Universidad Católica el próximo 15 de marzo. “Es raro, porque me venía cuidando de otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí súper cómodo en el primer tiempo, pero luego sufrí la molestia. Ya empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible”, confesó.

Foto: Felipe Zanca /Photosport

Almirón le da su respaldo a Brayan Cortés

Otro de los temas que se abordó en la conferencia de prensa fue el bajo nivel que ha mostrado el portero de los albos Brayan Cortés, quien renovó con los albos luego de la incertidumbre de su futuro, donde el iquiqueño esperaba dar el salto al extranjero.

Almirón fue consultado por el rendimiento del guardameta y sobre su puesto dentro de la Roja, donde el argentino fue categórico al dar su respaldo al jugador de 29 años. “El arquero de la selección chilena no sé, yo digo que tiene la calidad para serlo. Como todo jugador hay altibajos, yo eso lo entiendo. La confianza se la van ganando en los entrenamientos, y las pruebas son los partidos. Tengo dos buenos arqueros, van a tener el respaldo mío siempre que les toque jugar”, remarcó.

Colo Colo jugará ante Huachipato este domingo al mediodía en el CAP de Talcahuano, donde buscarán revertir este irregular comienzo de temporada. Lo harán ante un equipo que este año va invicto y con su portería en cero, además, será en el regreso de Almirón al estadio que desató la polémica con la Universidad de Chile por la expulsión del estratega argentino.