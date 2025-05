La revancha de Martina Weil tras su exitoso paso por Chile: “Esto hace el deporte, une a la familia”

Martina Weil tuvo una semana de gloria. La destacada corredora nacional batió dos récords nacionales en dos especialidades distintas. Primero, consiguió una inédita marca en los 200 metros planos, el viernes, al anotarse con un tiempo de 22 segundos y 91 milésimas. Luego, en su presentación de este domingo, alcanzó un registro de 50 segundos y 56 milésimas para sellar el récord en los 400 metros planos y, de pasada, timbrar un boleto rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La atleta criolla desplegó un dominio total sobre la Pista Atlética Mario Recordón del Parque Estadio Nacional. Un bálsamo de confianza que le ayuda a mentalizarse en sus próximos objetivos, como así también, para dejar atrás las polémicas que vivió en Santiago 2023, junto a su madre.

Dura acusación

Martina Weil fue parte de aquel equipo femenino que integró los relevos 4x400 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en compañía de Berdine Castillo, Fernanda Mackenna y Stephanie Saavedra. En aquella ocasión, la deportista que quedó fuera de la selección fue Poulette Cardoch, pese a que tenía la tercera mejor marca y, por lo tanto, merecía formar parte del cuarteto.

Su exclusión generó una polémica instantánea. Cardoch se fue en picada contra Ximena Restrepo, madre de Weil y vicepresidente del World Athletics, denunciando una cuota de favoritismo sobre algunas participantes. Posteriormente, y pese a que sí fue parte de la carrera, Castillo se sumó a los reclamos de su colega, pero añadió un nuevo componente: acusó a la mandamás de racismo y clasismo. Así, de un momento a otro, estalló una bomba en el Cómite Olímpico chileno.

Esta dura acusación se clavó como una daga en el atletismo nacional. Ximena Restrepo tuvo que lidiar con diversas audiencias del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para definir las culpabilidades en la posta femenina. En paralelo, los méritos de Martina Weil sobre la pista atlética también fueron cuestionados. Un caos a nivel familiar.

Tuvieron que pasar meses para que la situación encontrara un claro de luz. Y pese a que la directiva colombiana fue absuelta por el organismo de arbitraje, una herida quedó marcada en la figura de ambas. Por eso, con esta reciente celebración que involucró un doble récord a nivel nacional, poco a poco comienzan a tener una revancha y dejan los dolores de cabeza atrás. Al final, los méritos deportivos de Weil se demostraron sobre la pista. Y con justicia.

Así lo dejó en claro la deportista de 25 años, al compartir una emotiva historia a través de la red social de Instagram. “Esto hace el deporte: une a la familia, inspira a otras generaciones, saca lo mejor de ti”, publicó, exhibiendo un fuerte abrazo con la otrora corredora y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

La emotiva historia que compartió Martina Weil en Instagram. Foto: captura de pantalla.

Pero esta muestra de apoyo mutuo no es algo nuevo en la relación de madre e hija. En una entrevista que le otorgó a El Deportivo, la atleta ya había dado cuenta del respaldo que le entregó a Restrepo en esta compleja situación. “Yo gané esos Juegos Panamericanos y mi mamá no tuvo nada que ver. Me dio mucha rabia que la gente asumiera cosas que no fueran verdad, que se mintiera tanto. Hubo un proceso, y de tanto que decían que tenían 17 testigos, ninguno fue capaz de decir nada. Primero decían que lo juicios eran cerrados para esconder los testimonios. Yo decía que ojalá fuese público porque de las 17 personas les preguntaron a todas: ‘¿Hubo acciones racistas de Ximena Restrepo?’. Y todos dijeron que no. Después que siguieran mintiendo, siguieran inventando. El daño que le hicieron al atletismo chileno no se va a sanar nunca“, confesaba en aquel diálogo.

Con esta reivindicación familiar como envión anímico, la corredora se prepara para representar al país y cumplir con un buen cometido en la cita planetaria de Japón. El certamen en territorio nipón se llevará a cabo entre el 13 y el 21 de septiembre del presente año, y asoma como una nueva instancia para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.