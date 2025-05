La Roja Sub 17 femenina resigna la victoria ante Paraguay con un insólito autogol en el epílogo

En su segunda presentación por el Sudamericano Sub 17 femenino, la selección chilena no pudo conseguir su primera victoria. Bajo la lluvia de Manizales, la Roja empató 2-2 ante Paraguay y no logra despegar en la carrera pensando en la clasificación a la fase final, que definirá los cupos mundialistas.

Luego de quedar libre en la fecha anterior, el combinado que dirige Vanessa Arauz mantuvo la base del debut contra Venezuela. El estreno fue con un trabajado empate ante la Vinotinto, punto ganado respecto al trámite del compromiso, sobre todo en el segundo tiempo, donde las chilenas lo pasaron mal ante el desempeño y velocidad de las llaneras. Ante la Albirroja, terminó siendo parecido, aunque con más drama.

Uno de los nombres propios del seleccionado nacional es Catalina Muñoz. La delantera de Colo Colo encontró el gol, que no se le dio en el debut. Ante Venezuela tuvo un par de ocasiones, sin embargo falló en la definición. Este domingo, fue distinto, porque abrió el marcador con un típico gol de atacante. En los 41 minutos, la 9 de la Roja captura el balón en el área chica, luego de un tiro de esquina y la mala salida de la portera Tamara Amarilla, para batir la resistencia paraguaya y poner el 1-0.

El ADN goleador de los Muñoz. ¿Por qué? Catalina es hija de Carlos Muñoz, experimentado artillero surgido de Santiago Wanderers y con paso por Colo Colo, quien actualmente está en el Ascenso con Magallanes.

Catalina Muñoz marcó el primero para Chile ante Paraguay. Foto: @LaRoja.

El desgaste del partido y las condiciones de la cancha del Estadio Palogrande (la casa de Once Caldas), producto de la intensa lluvia, hicieron del encuentro algo más trabado. En la segunda mitad, Chile debió ponerse el overol para manejar el resultado y aguantar los embates de las paraguayas. En ese sentido, la participación de la portera y capitana Oriana Cristancho era fundamental.

Paraguay era más en la recta final y encontró el empate en los 87′, a través de Claudia Martínez, quien definió de cara a Cristancho tras una salida rápida, producto de una falla defensiva. Al revés de lo acontecido en el debut, el punto no tenía buen sabor para la Roja. Pero la respuesta fue rápida. Dos minutos después, Amaral Farías convirtió el 2-1 con una gran definición, tras recibir un centro de Martina Poblete.

La mala fortuna sucedió en el tiempo añadido. Luego de dos remates en los palos, un mal rechazo de Poblete termina con la pelota rebotando en Constanza González y provoca el autogol, para el 2-2.

El empate le permite a la selección nacional quedar con dos puntos en el grupo A del Sudamericano. Cabe recordar el formato de competencia: son dos zonas de cinco elencos cada uno y los tres primeros de cada grupo avanzan a la fase final. En esa instancia, las cuatro primeras selecciones clasificarán a la Copa del Mundo de Marruecos. Desde este año, los Mundiales Sub 17 serán anuales, tanto para las damas como para los varones.

La próxima presentación de Chile será este martes, ante Colombia (20.00 horas). El cierre de la fase grupal será contra Argentina, el viernes 9 (20.00 horas). Ambos encuentros se disputarán en Manizales.