La Roja sufre aún más: el grosero error que pone a Venezuela en ventaja sobre Bolivia

Si la Roja ya sufre por los errores propios, lo que sucedió en el partido entre Venezuela y Bolivia es para aumentar las tribulaciones. La Selección necesita que los llaneros no sumen frente a los altiplánicos, para que no se despeguen en la tabla. Sin embargo, los altiplánicos, que están en la misma discusión, no ayudan demasiado. A sus propósitos ni a los chilenos.

La apertura de la cuenta para la Vinotinto es un verdadero blooper. La insólita acción tiene dos protagonistas: el defensor Héctor Cuéllar y el arquero Guillermo Viscarra.

El desaguisado

Al zaguero no se le ocurrió nada mejor que retrasar el balón, buscando asegurar la posesión. Sin embargo, no contaba con la falta de destreza del guardameta. La escena es tragicómica: Viscarra falla ostensiblemente en el intento por controlar la pelota, que termina sobrepasándolo y llegando a las redes.

GOL DA VENEZUELA



🇻🇪 Venezuela 1x0 Bolívia 🇧🇴



⚽ Héctor Cuellar (GC)️



Ctz que deu Green pra gol contra.



🏆 | Eliminatórias da CONMEBOL - Rodada 15



📺 @sportv pic.twitter.com/1RjDmdJLCB — Futeboleiros (@futteboleiros) June 6, 2025

Sufren la Verde y, por cierto, la Roja.