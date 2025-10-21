La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

La Serena fue el escenario de la tercera edición del Criterium, parte de la Vuelta Copec 2025, un evento que reunió a ciclistas profesionales de Chile y el extranjero en una competencia de alto nivel en torno al Faro. La jornada combinó deporte, espectáculo y participación ciudadana.

Desde temprano, las calles cercanas al icónico Faro se llenaron de público. La competencia principal, inspirada en el formato de carreras urbanas que se desarrollan en ciudades como Nueva York o París, tuvo como protagonistas a destacados exponentes del ciclismo de ruta y pista. Entre ellos, el colombiano Juan Esteban Arango, múltiple campeón panamericano, quien valoró la organización y el entusiasmo del público local.

Antes de la carrera principal, se realizaron corridas familiares de 3K y 5K, en las que participaron más de 2.300 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Las actividades marcaron el inicio de una jornada que mezcló competencia profesional y participación comunitaria.

“Ver a tantas familias reunidas en torno al deporte es una muestra de que este tipo de eventos tienen un valor que trasciende lo competitivo”, destacó Gustavo Vicuña, gerente de la zona Centro Norte de Copec, entidad organizadora del circuito.

El Criterium continuará su ruta durante las próximas semanas, con nuevas fechas programadas en Concepción (26 de octubre) y Puerto Montt (2 de noviembre).