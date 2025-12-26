SUSCRÍBETE POR $1100
    La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero

    El progenitor del tenista número uno del mundo se refirió brevemente a la ruptura de su hijo con su entrenador. El entorno del tenista está siendo acusado de intervenir en la decisión.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Carlos Alcaraz junto a su padre. Foto: @carlitosalcarazz (Instagram).

    La separación entre Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y Juan Carlos Ferrero remeció al mundo del tenis. El oriundo de El Palmar despidió al exnúmero uno del mundo tras casi ocho años de trabajo en conjunto.

    El tenista de 22 años hizo pública la noticia a través de sus redes sociales: “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, comenzó diciendo en la publicación en Instagram.

    Después, Ferrero reaccionó con dureza ante la ruptura. Se refirió al impacto personal, asegurando que está atravesando una etapa de asimilación: “Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido”, afirmó.

    Carlos Alcaraz junto a Juan Carlos Ferrero. Foto: @carlitosalcarazz / Instagram. pc

    La influencia de su entorno

    Las reacciones han sido múltiples. En conversación con EFE, Carlos Alcaraz González, padre del tenista, analizó lo sucedido. Eso sí, no quiso entrar en la polémica: “Cada uno es libre de opinar con lo que sepa”, aseguró sobre la ruptura entre su hijo y Ferrero.

    En ese sentido, según Carlos Santos, exentrenador y descubridor de Alcaraz, el quiebre debe haber ocurrido por una intromisión del padre homónimo del tenista. “Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido”, aseguró el descubridor de Alcaraz, a quien dejó para partir a la academia de Ferrero en Valencia.

    “Una vez que entró Samuel (López) como segundo entrenador, se apreciaba que podía haber un cambio. Al final, con Carlitos siempre se han hecho así las cosas, muy poco a poco para que no sea nada drástico de un día para otro”, añadió.

    En ese sentido, en España también hablan de que su entorno, compuesto por su hermano y mejor amigo, Álvaro, pretendía tener más influencia en su toma de decisiones. Ambos, ahora, tendrían un rol más relevante en su equipo de trabajo.

    Ferrero, en tanto, en su declaración posterior a la ruptura, habló sobre las discrepancias que tuvo con Alcaraz: ”Es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí“, confesó.

    Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos”, complementó.

    Carlos Alcaraz junto a Álvaro Alcaraz (hermano), Virginia Garfia (madre) y Carlos Alcaraz González (padre).
