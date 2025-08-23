SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U contrata a un estudio de abogados en Argentina y lanza duro recado: “Nuestros hinchas siguen siendo maltratados”

Luego de la liberación de más de 100 hinchas, ahora buscan que puedan retornar a Chile.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Las consecuencias de la infernal noche en la que jugaron Independiente ante Universidad de Chile están muy lejos de terminar. En lo deportivo, la Conmebol deberá decidir qué será del futuro de ambos clubes en la Copa Sudamericana, en donde disputaban la vuelta de los octavos de final. Afuera de la cancha, aún hay hinchas azules que se encuentran hospitalizados en Argentina, ya fuera de riesgo vital. A esto se le suma los procesos judiciales que debieron enfrentar algunos simpatizantes chilenos.

Este viernes en la madrugada, Mediante un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, se ordenó la libertad de 103 ciudadanos chilenos, además de un ciudadano argentino, quienes habían sido detenidos tras lo sucedido en el partido.

Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

“No puedo estar más de acuerdo con eso de que las detenciones fueron ilegítimas. Los hinchas no estaban en condiciones mínimas de regímenes democráticos. Estaban completamente hacinados, no fueron alimentados, había algunos que estaban lesionados y heridos, ni siquiera se les prestó atención médica”, dijo José Ramón Correa, director de la concesionaria.

Un estudio de abogados

Además del trabajo de Correa y de la embajada, en Azul Azul elaboraron una estrategia para defender a los hinchas chilenos que habían sido detenidos. Para eso, horas después de los hechos de violencia en el Libertadores de América, desde la concesionaria tomaron contacto con el estudio de abogados argentino Castex Pauls, una firma especialista en derecho penal, quienes también han formado parte de este proceso que terminó con la liberación de los simpatizantes azules.

No obstante, varios aún no pueden retornar a Chile, algo en lo que están trabajando. “Felizmente anoche se logró la liberación de los detenidos, pero todavía no podemos descansar, porque si bien nuestros hinchas han sido liberados, siguen siendo maltratados. Muchos de ellos no pueden salir de Argentina y están encerrados en buses donde ni siquiera han podido comer. Vamos a continuar apoyando a todos los hinchas en lo que necesiten para poder volver a Chile y para poder defenderse de todos los apremios ilegítimos a los que fueron sometidos”, dijo este viernes Michael Clark en una declaración pública.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“No descansaremos hasta que se persiga a todos quienes hayan participado de cualquier tipo de agresión, apremios ilegítimos y torturas en contra de nuestros compatriotas y hasta que podamos tener en casa a todos nuestros hinchas”, cerró el mandamás.

