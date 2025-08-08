La UEFA sanciona a Lamine Yamal y Robert Lewandowski por incumplir normas antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski recibieron malas noticias este viernes. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió castigar a los atacantes del Barcelona después de incumplir algunas normas antidopaje tras el encuentro entre Inter y los azulgranas por la Champions League que se disputó en Italia.

Cada atacante deberá pagar una multa de 5.000 euros por no presentarse inmediatamente al control antidopaje respectivo después del duelo.

En específico, se incumplieron “las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje, artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA” y por “no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje, artículo 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA”.

Hansi Flick también es castigado

Además de Yamal y Lewandowski, el técnico Hansi Flick y su asistente Marcus Sorg también fueron castigados tanto económica como deportivamente.

Al igual que los futbolistas deberán pagar una multa, en este caso de 20.000 euros. Además, no podrán estar en el banco en el primer partido que tengan que enfrentar los culés en la Champions League 2025-26.

Los germanos incumplieron las normas básicas de conducta, de acuerdo a los artículos 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

Así mismo, el club Barcelona deberá pagar una multa de 5.250 euros por el lanzamiento de objetos por parte de sus hinchas y otros 2.500 por arrojar bengalas.

El Inter no se salva

El castigo de la UEFA también sanciona al conjunto italiano con sanciones económicas. Se acordó que los nerazzurri tendrán que pagar 22.000 euros por bloquear accesos de parte del público y otra de 11.500 por el encendido de bengalas, acción que atenta contra las normas de seguridad del organismo, aplicando asó el artículo 15(4) del Reglamento Disciplinario.