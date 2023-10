La vergonzosa actitud de Benoit Paire que otra vez lo pone en la mira de todo el mundo

No cabe duda de que Benoit Paire es uno de los tenistas más controvertidos del circuito. En más de una ocasión ha tenido actitudes bochornosas, principalmente por su desgano para encarar la actividad.

En el Challenger 125 de Málaga, el francés protagonizó un vergonzoso espectáctulo en su duelo de primera ronda frente al español Pedro Martínez. Las imágenes son elocuentes y muestran al galo golpeando deliberadamente la pelota hacia la malla o hacia afuera o quedándose estático y caminando en algunos puntos.

El primer set lo perdió 6-0 y en el segundo caía 4-2, cuando decidió retirarse, causando el desconcierto de su rival y de los presentes en el partido, quienes llegaron con la ilusión de ver un espectáculo de buena calidad. Nada más lejos de lo que sucedió en el cemento malagueño.

Actualmente, Paire, exnúmero 18 del mundo, se ubica en el puesto 123 del ranking, en una temporada en la que ha tenido algo de regularidad, conquistando los títulos de los challengers de Puerto Vallarta y San Benedetto del Tronto.

Problemas fuera de la cancha

El oriundo de Avignon reveló los problemas que estaba enfrentando. “Estoy yendo a un psicólogo y un hipnotizador. Voy porque no me siento feliz con mi vida en este momento. Es difícil manejar esto cuando estás en la pista y por eso decidí acudir a expertos. Nunca había sentido que lo necesitaba pero no podía hacerlo yo solo”, contó en junio tras caer en la primera ronda de Wimbledon.

Este tipo de acontecimientos no pasa desapercibido para las autoridades del tenis. En más de alguna oportunidad, la ATP ha multado a jugadores que no han dado su máximo esfuerzo dentro de la cancha. Asimismo, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis suele tomar nota de este tipo de casos para investigar si tiene relación con algún enfoque corrupto.