Las carreras volverán al Valparaíso Sporting este jueves

El Valparaíso Sporting informó este mediodía que retomará la actividad este jueves 21 de mayo, que es feriado en el país. El recinto volverá a tener carreras, convirtiéndose en el primero que acogerá las recomendaciones del Consejo Superior de la Hípica Nacional (CSHN) que busca retomar una actividad que tiene muy preocupados a sus protagonistas.

El hipódromo porteño basa su decisión en las resoluciones del Ministerio de Salud, que, según comentan, “informa el levantamiento de la prohibición para la celebración de eventos deportivos profesionales o aficionados, de conformidad a lo dispuesto en resolución exenta No 341 del 2020”. Efectivamente, el numeral 40 de dicho dictamen deja sin efecto el numeral 9 de la resolución exenta 327 que reiteraba la prohibición de celebrar eventos deportivos profesionales o aficionados.

La vuelta de la hípica en este lugar es posible debido a que Valparaíso no se encuentra en cuarentena, por lo que no sería posible, al menos en los próximos días, que se replique en el Hipódromo o el Club Hípico, que por estar en Santiago no podrían reabrir.

La hípica fue la última actividad relacionada con el mundo deportivo en cerrar. Para el retorno de la actividad, desde el Sporting aseguran que se tomarán todas las medidas necesarias para resguardar la salud de los participantes. El recinto “no permitirá el ingreso de público y de toda persona que no sea esencial para el funcionamiento de la actividad”.

Los apostadores tampoco podrán ir a las oficinas de Teletrak, que seguirán cerradas en todo el país, aunque sí podrán hacer sus pronósticos por teléfono e internet.