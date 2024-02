“Le tengo cariño a la Católica y aprendí a querer a Colo Colo”: las historias que marcaron la estrecha relación del expresidente Sebastián Piñera con el fútbol

El fallecido exPresidente Sebastián Piñera tuvo una estrecha relación con el fútbol. Si bien durante la década del 90 siempre se mostró como un acérrimo hincha de Universidad Católica, a mediados de los 2000 esa filiación comenzó a cambiar. Sorpresivamente, decidió invertir en Blanco y Negro, la sociedad anónima que comenzó a administrar a Colo Colo. Una etapa que coincidió con una de las mejores épocas deportivas de la institución, logrando un tetracampeonato de torneos cortos y la final de la Copa Sudamericana. Además, desde el Senado había sido uno de los impulsores de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que sigue rigiendo al balompié nacional. En Macul estuvo entre 2006 y 2009.

“El club más popular de Chile es Colo Colo y miren donde estaba, a los tumbos, haciendo noticia en los tribunales. Por eso, a mí me parece que si Colo Colo puede ser un club que muestre el camino, eso va a significar que muchos otros que también debieran ser grandes clubes van a seguir esa senda. Yo quisiera colaborar en esto y me parece maravilloso, entretenido el proyecto de Colo Colo, sin perjuicio de que yo soy hincha de Católica y lo voy a seguir siendo”, expresó a su llegada al Cacique.

“Cuando llegó hizo varias preguntas como cuántas canchas había en el Monumental y cuántos balones teníamos. Escuchó a todo el mundo. Lo sorprendente fue que la información que recibía la transformaba para él”, recordó Claudio Borghi, el DT de ese equipo, en TNT Sports. “Sabíamos que no era hincha del club, pero hizo las cosas bien”, apuntó.

En una entrevista concedida a El Deportivo en 2017, el mandatario explicaba este cambio de bando. “Yo le tengo un tremendo cariño y respeto a la Católica, pero también aprendí a querer a Colo Colo”, comentó. Y agregó: “A los dos les tengo cariño y respeto. Nunca me va a escuchar mal ni de Católica ni de Colo Colo. Entonces, esta idea de que uno no puede tener amor y cariño por dos equipos, no la comparto”.

Durante su primer gobierno (2010-2014), se estableció la creación del Ministerio del Deporte (2013), donde Gabriel Ruiz Tagle, su socio en ByN, se convirtió en el primer ministro de la cartera. Asimismo, dentro de este mandato, se estableció el Plan Olímpico y Chile postuló por primera vez a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. En aquella ocasión, Lima se quedó con la sede de 2019, pero se marcó una base para las aspiraciones a Santiago 2023.

En tanto, durante su segundo periodo (2018-2022), Chile postuló a la organización del Mundial de 2030, en una candidatura conjunta con Paraguay, Uruguay y Argentina, la que finalmente fue desestimada por la FIFA a finales del año pasado. “Hace un tiempo, Uruguay, Paraguay y Argentina se pusieron de acuerdo para postular al Mundial del 2030. Cuando supe eso, les propuse a los tres presidentes incorporar a Chile y formar un grupo de a cuatro para postular juntos y ellos aceptaron. El Mundial va a ser con 48 equipos, se requieren al menos 12 estadios. Lo más probable es que Chile participe con tres o cuatro estadios para la organización y tendría partidos de grupos, cuartos de final y semifinales”, reveló a este medio al comienzo de la postulación.

El factor Marcelo Bielsa

Uno de los momentos más controvertidos de Sebastián Piñera y su relación con el fútbol se dio con la presencia de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Con el rosarino fue muy recordado el episodio en el que el DT le negó el saludo.

El mismo ex Presidente repasó en El Deportivo el momento incómodo que vivió en La Moneda: “Es posible, es posible que perjudicara mi popularidad. Recuerdo que la Selección visitó al Presidente en La Moneda y fue Bielsa. Y Bielsa no saludó al director de Deportes al entrar. Y cuando pasó frente a mí, lo forcé a que saludara al Presidente de la República, porque era el dueño de casa y representante de todos los chilenos. Y él lo hizo y está grabado. Pero ya es historia”.

El 12 de octubre pasado, fue homenajeado por la Corporación Santiago 2023 por su contribución a la realización de los Panamericanos y Parapanamericanos, en una de sus últimas apariciones públicas. La cita fue en el hotel Sheraton y ahí el fallecido mandatario entregó sentidas palabras, junto con recibir un galardón de manos de las autoridades del comité organizador, liderado por el ministro Jaime Pizarro y el director ejecutivo Harold Mayne-Nicholls.

El ex Presidente Sebastián Piñera junto a la ex Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Deporte Jaime Pizarro. Foto: Santiago 2023.

“El deporte nos enseña valores, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la perseverancia, los que valen no solo dentro del campo deportivo, sino que también valen en la vida cotidiana. Por eso, a mis compatriotas quiero pedirles que aprovechemos estos Juegos para dar un salto adelante en transformar a Chile en un país de deportistas, que es un cambio radical en la mente y en el cuerpo. Finalmente, felicitaciones a tantas y tantos que hicieron posible esta fiesta”, manifestó en el acto donde coincidió con la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El tributo de Alexis

Durante esta jornada, Alexis Sánchez compartió una imagen en sus historias de Instagram, en la que homenajea al exmandatario. Ahí el tocopillano compartió un retrato, en el que se ve al fallecido estadista en su escritorio. “Nos vamos con la alegría del deber cumplido”, rezaba la frase que acompañaba a la foto, la misma que compartieron sus colaboradores más estrechos.