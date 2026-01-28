SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Liderazgo y carácter”: en Perú reaccionan a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

    El volante tiene todo acordado para sumarse a los Íntimos por dos temporadas, sumando una nueva experiencia internacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    En Perú reaccionan a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Esteban Pavez tiene un nuevo destino. De acuerdo con información recabada por El Deportivo, el futbolista llegó un acuerdo por dos temporadas con Alianza Lima, escuadra que disputará la fase preliminar de la Copa Libertadores, a partir de la próxima semana, ante el 2 de Mayo paraguayo.

    Su salida, que debe ser ratificada este miércoles por el directorio de Blanco y Negro se unirá al cuadro Íntimo que dirige Pablo Guede, quien conoce al mediocampista desde su paso por el Cacique entre 2016 y 2018.

    Ante esta información, Depor comentó que “a pocos días de iniciar el Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima buscará usar el último cupo de extranjero con un experimentado volante de nacionalidad chilena”.

    “Desde tienda blanquiazul desarrollaron los amistosos previos y llegaron a la conclusión que aún necesitan un volante, por lo que recurrieron al mercado internacional, eligiendo a Esteban Pavez, jugador de Colo Colo”, añaden.

    También indican que “con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 a la vuelta de la esquina, Alianza Lima buscará cerrar la etapa de fichajes para centrarse en el plano futbolístico”. Por aquello, “el próximo fichaje de Alianza estaría en Chile porque existe alto interés en contratar a Esteban Pavez, actual jugador de Colo Colo, quien fue parte de la pretemporada del Cacique pero podría cambiar sus planes para llegar al Perú”.

    Sobre el jugador destacan que “Pavez no es un jugador de poca experiencia porque ha paseado su fútbol por distintos países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos donde tuvo la oportunidad de campeonar. Además, tiene nueve títulos con Colo Colo, incluyendo Supercopa del país sureño y torneos locales (5)”.

    “En la mayoría de ocasiones ha ocupado la posición de pivote, marcando un total de 377 partidos oficiales en esta posición. Como mediocentro acumula 26 duelos y de defensa central 11. Esta polifuncionalidad podría también influir en acelerar su fichaje”, prosiguen.

    La República, a su vez, destaca que Alianza Lima “le arrebataría su capitán a Colo Colo”. añaden que “se conoció que Alianza Lima estaría interesado en tener entre sus filas a Esteban Pavez, reconocido volante chileno para esta temporada 2026, donde también jugará la Copa Libertadores desde la fase previa”.

    Por su parte, el periodista Gabriel Pacheco de Denganche, la decisión de que Esteban Pavez llegue a Alianza Lima va más allá de lo deportivo. “El pedido de Guede responde también a un tema de temperamento, liderazgo y carácter, con la idea de que Pavez pueda transmitir orden, contagiar al grupo y asumir un rol de líder positivo dentro del plantel”, estableció.

    FútbolEsteban PavezAlianza LimaColo Colo

