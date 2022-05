Lionel Messi recuerda la eliminación del PSG: “Lo del Real Madrid nos mató, no era el mejor equipo de esta Champions”

Lionel Messi revivió la lucha que vivió durante años contra el Real Madrid mientras el argentino vestía la camiseta del Barcelona. La Champions Legue de este año los volvió a juntar en la fase de los octavos de final de la competencia siendo los españoles los que consiguieron el pase a la siguiente ronda.

Dicha llave sigue rondando en la mente del 10 argentino, tal como lo recordó en la previa de la Finalissima entre la Albiceleste y la selección de Italia que se disputará este miércoles y que tendrá a Piero Maza como juez central.

“Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions”, expresó en una entrevista concedida a TYC Sports.

“Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasas eso después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que vos decís (Chelsea, City y Liverpool) y no es la primera vez que pasa”, complementó Messi.

Además aprovechó de señalar que entre sus metas está volver a levantar la Orejona. “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final”, aseguró.

También aprovechó la conversación para volver a repasar el cambio que le significó dejar España para llegar a defender la camiseta del PSG. “Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular. Para Antonella y para mí fue más difícil”, comentó.

“Fue un verano donde la felicidad era completa y donde tenía pensado que todo siguiera igual en el Barcelona con toda mi vida. En el medio pasó lo que pasó y fue duro. Fue un cambio duro. Un año difícil. No fue fácil la adaptación. Después de estar toda la vida en el mismo lugar, no es fácil con la edad que tengo. Una cosa es hacerlo más joven y queriendo, pero yo en ese momento no lo quería, no lo imaginaba y no lo pensaba”, añadió.

A la espera de Qatar 2022

Argentina integra el Grupo C de Qatar 2022 junto a México, Polonia y Arabia Saudita. Foto: AFP.

El rosarino también aprovechó la oportunidad para referirse al trabajo de la selección argentina de cara a la próxima Copa del Mundo en el que compartirán grupo junto a México, Polonia y Arabia Saudita.

“No hay rivales fáciles. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante”, apuntó.

A su vez, explicó que extraña en las concentraciones al Kun Agüero. “Se lo extraña en todo. Yo en especial concentraba con él, estaba todo el día al lado de él, nos levantábamos juntos, nos íbamos a dormir juntos y la verdad que sí, se lo extraña”.

Por otro lado, aún no determina qué es lo que hará tras el Mundial. “La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro”.

Al ser consultado sobre el Balón de Oro, no dudó en postular a Karim Benzema. “Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”.