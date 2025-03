Llega el reemplazo de Gillier: la UC confirma el fichaje de Darío Melo a solo horas del cierre del libro de pases

Se acabó a la espera. A poco menos de dos horas del cierre del libro de pases, la UC confirmó al reemplazo del lesionado Thomas Gillier. Tal como adelantó El Deportivo, arriba a San Carlos de Apoquindo el guardameta Darío Melo. “Con la Selección Nacional, en la Sub 20 fue parte del Sudamericano 2013 y participó de la Copa Mundial del mismo año. Con la Selección Adulta, fue parte del plantel campeón de la Copa China Cup 2017. En su última temporada, el meta fue capitán de Melipilla, cuadro que se coronó campeón 2024. Con una buena técnica en su juego de pies, Darío llega a aportar experiencia y apoyo a Universidad Católica. El jugador llega libre y su contrato lo ligará por toda esta temporada 2025″, dan a conocer desde Cruzados en un comunicado.

Hace algunas semanas, el otrora mundialista juvenil había extendido su vínculo con el cuadro dirigido por Víctor Quintanilla por todo el 2025. Sin embargo, decidieron no evitar su salida. “Darío es uno de mis regalones. Por esa razón, no podía cortarle las alas. Ya se había sometido a los exámenes médicos. Tenía todo listo. Católica no nos pagará un peso, pero no podíamos oponernos a una operación que beneficiará al jugador. Por eso lo dejamos partir”, señaló José Castillo, presidente de Deportes Melipilla, a este medio.

Intensa búsqueda

El 16 de febrero, Thomas Gillier se rompió el tendón del bíceps en el último entrenamiento de la UC antes del debut en la Liga de Primera. Si bien en el club confían en Vicente Bernedo, de inmediato se encendieron las alarmas y salieron a buscar a un reemplazante. “No hay plazos. El único plazo que tenemos es el límite para poder inscribir un jugador, porque al final, obviamente, por un tema de número, necesitamos un portero”, dijo Tiago Nunes días después de que se conociera la situación del guardameta titular.

La primera alternativa fue Adriel, arquero brasileño de 24 años que juega en Gremio. Pero el propio jugador desistió de la chance cuando estaba todo encaminado para cerrar un préstamo. “Debe tener condiciones de llegar y competir por el puesto juntamente con Vicente (Bernedo), que está haciendo muy bien las cosas desde el inicio de la temporada. A partir de esto, tener la calma, la cautela de buscar un portero que pueda aportar lo que buscamos para este momento”, enfatizaba el DT al hablar de la búsqueda del portero.

La eliminación estudiantil de la Copa Sudamericana no significó un cambio en la búsqueda. En ese contexto, aceleraron por Melo, quien en Universidad Católica vivirá una nueva experiencia en Primera División. Antes estuvo en Palestino y Colo Colo. Su mejor campaña fue en los árabes en 2016, cuando alcanzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el Cacique nunca pudo ganarse el puesto y fue suplente de Brayan Cortés. También cuenta con pasos por Deportes Temuco, Deportes Concepción y Unión San Felipe, además de su última estadía en Melipilla.