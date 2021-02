“Lo usaron para salir en la foto y desaparecieron”, la ira de Ruggeri tras los audios del médico de Maradona

Los audios del medico de Maradona, filtrados por Infobae, siguen dando que hablar en Argentina. La polémica está desatada y la presión que existe sobre Leopoldo Luque, neurocirujano que trató al Diez, es cada vez mayor. Hoy al comienzo del programa F90 de ESPN, Oscar Ruggeri entregó su indignación.

El que fuese compañero de Maradona en el Mundial del 86 se mostró molesto y cabreado por el actuar del doctor. “No lo podía creer, porque supuestamente era amigo de Diego, pero cuando tienes a un amigo no tiras frases así, por tirar”, comenzó diciendo el ex defensor del Real Madrid.

“Lo usaron para salir en la foto y después desaparecieron. Nosotros eso lo hemos vivido doscientas veces con Diego, pero es una lástima porque sigue haciendo daño, hay familia e hijos”, señaló Ruggeri en el panel. El actual comentarista deportivo y amigo de Maradona, se mostró incrédulo y muy molesto ante el actuar de Luque, quien se espera que pronto deba comparecer ante la justicia por sus audios.

También aprovechó la instancia de cuestionar la situación que envolvió la muerte de Diego. “Es todo muy extraño. Un tipo que podía llamar y tener al mejor médico al lado, y la cocinera le hace la reanimación. Imagínate todo lo que va a seguir saliendo”, agregó el ex DT de San Lorenzo.

Es ese uno de los temas que más se discute en Argentina estos días, ¿Cómo fueron los últimos minutos de Maradona? Pese a que en un inicio se dijo que la psiquiatra y su cocinera, “Monona”, le hicieron RCP al jugador. Esta última hoy salió a desmentir eso. “Era mentira que la psiquiatra le hico reanimación porque ella no sabía. Después me pidieron a mi que le hiciera la respiración pero dije que no. Recuerdo que me decían, dale Monona, cuando yo diga 1,2,3... fue una locura. Todavía tengo el conteo en mi cabeza”, comentó la encargada de cocinarle a Diego. Declaraciones cruzadas que tendrán que ser investigadas por la justicia transandina.

Finalmente Ruggeri pidió que Maradona encuentre paz y que Luque asuma la posición en la que está. “Te gustó estar al lado, ahora que hay que bancársela y ver en que termina todo”, concluyó el campeón del Mundo en México.