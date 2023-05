Los Celtics a la final de conferencia: Boston aplasta a Philadelphia 76ers en una jornada histórica de Jayson Tatum

Los Boston Celtics vuelven a las finales del Este por segundo año consecutivo tras superar en un juego siete espectacular a los Philadelphia 76ers. Al igual que en 2022, enfrentarán a Miami Heat en dicha instancia, buscando el título que tanto se le resiste al equipo de Massachusetts desde 2008.

Y para volver a las finales del Este derrotaron al técnico que les dio ese último año, Doc Rivers. Los Celtics lograron la remontada y conectaron dos victorias seguidas llevándose la serie por 4-3, tras un último duelo en donde ganaron por 112 a 88 y Jayson Tatum clavó 51 puntos. La mayor cantidad de anotaciones que consigue un jugador en un “Juego 7″ en la historia de la NBA, superando los 50 que logró Stephen Curry hace unas semanas cuando los Warriors se jugaron la vida ante los Kings en Sacramento.

El ex estudiante de Duke fue el arma principal del ataque de los Celtics, convirtiendo un 60% de los tiros que intentó. Además consiguió 13 rebotes y 5 asistencias. Números que lo elevan a lo que él mismo mencionó hace unos días. “Humildemente, soy uno de los mejores baloncestistas del mundo”, lanzó en la previa de este partido.

Ahora intentarán derrotar a los Heat, que vienen de eliminar a los New York Knicks en seis juegos, repitiendo la final del Este de la temporada pasada, en donde los Celtics ganaron por 4-3. Miami es sin dudas la sorpresa de la conferencia, ya que pese a tener uno de los planteles más sólidos de la liga (Butler, Adebayo, Lowry, Herro, Love), no cosecharon una gran temporada regular y entraron a los playoffs a través del Play-In. Eso sí, en postemporada han crecido enormemente, provocando que no pocos los candidateen para llevarse el cuarto anillo de su historia.

En la vereda de enfrente, obviamente todo es tristeza. Con el MVP de la temporada regular entre sus filas, los 76ers confiaban en un anillo, pero nuevamente se quedaron cortos. Ya son 22 años sin llegar si quiera a las finales de conferencia, por lo que la presión encima de Embiid es gigante. Junto con eso, los cuestionamientos a Doc Rivers tampoco son escasos, por lo que se espera una temporada baja con mucho ruido en las oficinas de Filadelfia. Algunos ya piden final de ciclo.