Los Cóndores no pueden ante Argentina XV y caen de manera inapelable en Antofagasta

Los Cóndores dieron un paso en falso en su preparación para la Copa del Mundo de Francia, que comienza en septiembre. El quince chileno, con muchos suplentes, cayó de manera inapelable por 40-13 en Antofagasta ante un equipo de Argentina XV que fue muy superior.

Porque el elenco transandino tampoco se tomó este test match como un encuentro más. Precisamente, después de este evento se despejarán las últimas dudas del coach australiano Michael Cheika, quien dará la lista final de la Copa del Mundo el lunes 7 de agosto.

Chile comenzó de buena manera, intentando imponerse en el contacto y siendo fuerte en ese ítem. Recién iniciado el duelo, un penal por obstrucción a favor de Chile, a los 4 minutos, permitió que Francisco Urroz dejara el marcador 3-0 para los locales.

Un duelo que comenzó con muchas infracciones en el inicio para los transandinos, que favorecieron al cuadro rival. Otro penal a los 15 minutos, Urroz se paró frente a la ovalada cerca de la mitad de la cancha y convirtió para poner el marcador 6-0 en favor de los Cóndores.

Pero el quince visitante reaccionó de manera inmediata. Fue mucho más efectivo en el maul y llegó cerca del in-goal chileno para que Rafael Iriarte traspusiera la línea y dejara el tanteador 6-5 para los locales. Claro que Joaquín de la Vega Mendía no falló en la conversión y dio vuelta el parcial 7-6 en favor de los visitantes.

El partido entró en sus mejores momentos. Los Cóndores reaccionaron, mantuvieron la pelota con continuidad recta, con un rugby muy vertical, una gran sucesión de pases por la derecha para que Domingo Saavedra llegara al try a los 21 minutos. Urroz no tuvo complicaciones en la conversión y los locales se fueron 13-7 arriba.

Pero los transandinos tenían argumentos para hacer daño. Y así ocuparon el mismo expediente para dar vuelta el marcador, pasada la media hora. Facundo Bosch se desprendió del MOL cerca del Ingoal de Chile y logró un nuevo try para que De la Vega Mendía convirtiera el 14-13.

Entonces la presión de los visitantes se hizo constante, con mucha intención de jugar, con los forwards poniendo la pelota delante de manera continuada. Muy buena movilidad en ambos conductores, intentando buscar juego, siempre con la intención de jugar atrás del line y del maul que terminó en el try de Joaquín Oviedo a los 39 minutos, para la ventaja argentina de 19-14. De la Vega Mendía tampoco falló y dejó el marcador 21-13 para los argentinos.

Derrota definitiva

Pero los Cóndores volvieron a fallar. Nicolás Garafulic no pudo tomar la pelota en la línea lateral y provocó un nuevo maul para los argentinos les permitió llegar al in-goal de Chile para que el hooker Facundo Bosch lograra un nuevo try que, con la conversión de 10, dejó el marcador 28-13 en favor del visitante a los 45 minutos.

La pesadilla de los locales no terminaba. El dominio del scrum permitió a los argentinos ponerse otra vez en a línea de try. Movieron bien la pelota de manera lateral para que Sebastián Cancelliere lograra una nueva anotación. El capitán no falló en la conversión y el parcial quedó 33-13 para el visitante, en los 54 minutos.

Entonces el dominio fue total. Los jugadores de primera línea de Argentina XV impusieron sus términos y después de un nuevo scrum volvieron a sacar diferencias, esta vez con un try de Rodrigo Isgró y la conversión del capitán para el 40-13, a los 60 minutos, resultado con el que terminó el partido.

Los Cóndores recibirán a Namibia, el 12 de agosto en Valparaíso, último partido antes de que el coach Pablo Lemoine dé la lista definitiva para el Mundial de Francia. El equipo se despedirá del país el sábado 26, cuando vuelva a enfrentar a Argentina XV.