Jorge Segovia amenaza a la ANFP por el nuevo escándalo arbitral: “Si nos obligan a llegar a la fiscalía, lo haremos”

Los arbitrajes desesperan en Unión Española. Este fin de semana, tras sufrir por el gol anulado a Vicente Conelli ante Magallanes, se colmó la paciencia en Santa Laura. El enojo ya había tomado carácter institucional tras los dardos de Ronald Fuentes y la rabia expresada por el cuadro hispano a través de sus redes sociales. Sin embargo, ahora escala más y Jorge Segovia es quien levanta la voz.

El propietario del equipo de Independencia utiliza su cuenta de Twitter para manifestar su preocupación. No solo eso. Escribe un texto con palabras amenazantes para la ANFP, asegurando que si los escándalos referiles siguen perjudicando a su escuadra, no tendrá problemas en llevar el asunto a la justicia ordinaria.

“Una vez puede ser un error, dos veces una casualidad, pero tres veces consecutivas es una cosa muy distinta. Hemos sido siempre respetuosos respecto a las actuaciones arbitrales y desde luego muy pacientes”, inicia diciendo el español, en relación a que los errores se están volviendo algo normal para ellos.

“Pero que nadie confunda paciencia con debilidad, si nos obligan a llegar a la fiscalía, lo haremos. Nuestra institución, hinchas y jugadores deben ser respetados”, agrega el empresario madrileño.

Jorge Segovia se manifiesta a través de Twitter.

La ANFP da explicaciones

En Quilín explican la situación y le dan la derecha al juez Diego Flores. Contrariamente a lo que sucedió en Sausalito hace algunas semanas, ahora respaldan la determinación arbitral. “En la presente jugada, el balón sobrepasa la línea del penúltimo defensor, siendo este, por consiguiente, el parámetro para trazar la línea de fuera de juego. Se ubica la línea perpendicular por la parte más cercana del balón a la línea de meta”, explican, a través de un hilo de Twitter.

“En el trazado se observa el pie del delantero rojo, sobrepasando la línea del balón, lo cual automáticamente a través del software del VAR arroja posición de fuera de juego. Este tipo de jugadas no son interpretables”, agregan.

Luego del choque en San Bernardo, Ronald Fuentes expuso su enojo y no descartó que estén perjudicando sistemáticamente a sus dirigidos. “En el gol fue impresentable donde estaba el guardalíneas. No tengo dudas que el VAR lo ayudó, como estaba mal posicionado, pero la línea la tiraron chueca. No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca”, dijo el DT.

“Si hay alguien del Comité de Árbitros que me llame y diga que no es gol válido, voy y pido disculpas. El guardalíneas estaba en muy mala posición. Vamos a tener que estar preparados para ganar los partidos cuando jugamos contra 17″, apuntaba.