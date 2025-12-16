SUSCRÍBETE POR $1100
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    Los Cóndores suman un exigente test match en su preparación para el Mundial de Rugby

    La selección chilena de rugby se medirá con Italia XV en el primer amistoso confirmado para la temporada 2026.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Rodrigo Fuentealba
    Los Cóndores enfrentaron en noviembre al equipo titular de Italia.

    Los Cóndores siguen sumando rivales para su preparación de cara al Mundial de Rugby de Australia. Los dirigidos de Pablo Lemoine quedaron insertos en el Grupo A, junto al anfitrión, Nueva Zelanda y Hong Kong, una zona muy compleja en el objetivo de clasificar como mejor tercero a los octavos de final de la cita que se desarrollará en 2027.

    “Las otras series tienen muchísima más facilidad como para clasificar como mejor tercero. Así que la verdad que, si me dicen que estoy contento con el sorteo, no, hubiese preferido otra serie. Pero bueno, lo que toca, toca, y hay que tomarlo, y ya está”, señaló Lemoine tras conocer a sus rivales.

    En aquella ocasión destacó el poderío económico de los asiáticos y que son el rival a vencer: “Creo que todo está bueno, se da este partido que para nosotros es nuestra final del mundo, con Hong Kong, porque en definitiva es el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial”.

    A pesar de las complejidades del reglamento del rugby, el equipo chileno se las está ingeniando para enfrentar a rivales calificados. En esta ocasión, sumó un nuevo test match frente al naciente segundo equipo italiano, denominado Italia XV. Así lo comunicó la propia federación peninsular en su sitio web.

    “La Federación Italiana de Rugby ha anunciado que el segundo equipo a efectos de elegibilidad para los equipos senior masculino y femenino se llamará Italia XV”, comenzó señalando.

    “Los primeros partidos del XV Masculino de Italia, cuya plantilla se anunciará más adelante, están programados cerca de los dos partidos en casa de la Selección Nacional Masculina Mayor en el Seis Naciones de 2026″, detallaron.

    De este modo, el 6 de febrero se medirán ante Escocia A en Rieti y el 6 de marzo lo harán frente a Chile, en la ciudad de L’Aquila.

    En noviembre pasado, la escuadra nacional visitó por primera vez al equipo estelar de la Azzurra, cayendo por 34-19 en Génova.

    Nueva competencia

    Este amistoso se da en medio del anuncio de World Rugby de crear un nuevo torneo, llamado Nations Cup, donde los Cóndores se medirán contra Rumania, Hong Kong China, Georgia, Portugal, España y Zimbabue.

    Este certamen reúne a las selecciones tier 2 y se disputará cada dos años a partir de 2026. Por otro lado, las selecciones tier 1 competirán en al Nations Championship.

    Los partidos se llevarán a cabo en las ventanas internacionales de julio y noviembre, con 12 equipos divididos en dos grupos. El grupo A estará integrado por las selecciones de Europa, Asia y África, mientras que el B será compuesto por los elencos de América y el Pacífico.

    Así, Chile quedó en el Grupo B, con Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Tonga y Samoa, equipos a los que no enfrentará, pues se medirá con los del A.

    En las fechas de julio, los equipos del grupo B serán locales ante sus rivales del A. Mientras que en noviembre se inviertirán los roles y los elencos del B visitarán a los del A.

    De este modo, los Cóndores recibirán a Rumania (4 de julio), Hong Kong China (11 de julio) y Georgia (18 de julio). En noviembre los duelos serán en Europa, donde visitarán a España (7), Portugal (14) y Zimbabue en Londres (21).

