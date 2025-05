Los descargos del DT de Estudiantes: “No tenemos que darle de comer a nadie como equipo”

Estudiantes de La Plata sacó todo su oficio copero en Santiago. El Pincharrata goleó por 3-0 a la U en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con este resultado, los argentinos son líderes de la zona con nueve puntos, lo que le da algo de alivio a su entrenador Eduardo Domínguez, quien llegaba criticado al encuentro en Ñuñoa producto de que clasificaron con los justo a la fase final del torneo transandino.

Consultado justamente por este tema, el DT puntualizó que su rendimiento en la Copa siempre ha sido bueno y que es en el ámbito local en donde tuvieron problemas: “Yo creo que, en general, los cuatro partidos que hemos tenido en la Copa han sido buenas presentaciones. Nuestra participación es buena. En el torneo nacional no es que nos relajamos, pero nos ha costado estar de lleno”.

“Debemos tener tranquilidad, ahora no somos un súper equipo. Hay que seguir creyendo que se puede seguir construyendo. No tenemos que darle de comer a nadie como equipo”, agregó.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Además, alabó el gran primer tiempo de sus dirigidos, en el que sacaron la decisiva ventaja de 3-0: “Lo que hemos buscado modificar es que no nos agarren en transiciones, teníamos que manejar la pelota y sabíamos que debíamos ser certeros. El primer tiempo fue de un gran dominio de Estudiantes; así y todo no hicimos algún otro gol más”.

El adiestrador considera que la definición del grupo será apretada: “No tengo la bola de cristal, nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego en Brasil; sabemos que no será fácil. Con la determinación y el convencimiento de los jugadores, nos animamos. Generalmente los grupos se definen en la ultima fecha y cerramos con nuestra gente, en nuestro estadio”.

Momento tenso

Por último, Domínguez tuvo un tenso diálogo con un periodista argentino en la conferencia de prensa, quien en su pregunta, insinuó que el DT, además de asumir culpas propias, había responsabilizado a los futbolistas en la última derrota en el torneo argentino. De inmediato, el entrenador interrumpió: “No los responsabilizo, yo me equivoqué. Tal vez me expliqué mal, no es lo que quise decir”.

Luego, volvió a cortar al profesional cuando hablaba sobre las críticas que había recibido en las últimas semanas: “Me vas cambiando constantemente, primero me cuestiona la prensa, y luego los hinchas”.