Luis Enrique se enfurece con periodista tras la victoria del PSG frente al Barcelona: “Si tú me dices no, yo te digo sí”

Luis Enrique se enfadó con un periodista tras el triunfo del PSG sobre el Barcelona. Foto: PSG.

El actual monarca de la Champions League continúa a paso firme. El París Saint-Germain se impuso sobre el Barcelona, por 2-1, en la segunda jornada de la fase de liga del certamen continental europeo. Sin embargo, pese al triunfo, Luis Enrique perdió la paciencia posterior al duelo disputado en Montjuic.

El entrenador español, fiel a su estilo, no tuvo problemas para manifestarse cuando no le gustó una pregunta formulada por un periodista francés en la rueda de prensa tras la victoria.

El comunicador aseguró que el PSG no había entrenado lo suficiente para tener el despliegue físico mostrado por el cuadro parisino ante el Barcelona. Luis Enrique se vio notoriamente enfadado en la conferencia.

“Jules Koundé ha dicho que su victoria ha sido muy merecida y que le ha sorprendido que han sido muy superiores físicamente. Es un poco sorprendente sabiendo que no han tenido preparación. ¿Te ha sorprendido a ti también la calidad física del equipo?”, le consultaron al asturiano.

“No. Si tú me dices no, yo te digo sí. Y si tú me dices sí, yo te digo no”, comenzó respondiendo Luis Enrique, visiblemente fastidiado. El técnico continuó con su explicación.

“Si nosotros somos el equipo de Europa que menos ha entrenado.... Eso es un tópico. ¿Cómo se dice en francés? Un tópico es algo que todo el mundo repite pero no es verdad. No es verdad. Es un cliché, eso es. Es un cliché que todo el mundo siempre dice. Físicamente, físicamente... pero si no hemos entrenado”, complementó.

Luis Enrique realizó un análisis del gran partido que disputaron ambas escuadras, valorando lo hecho por sus pupilos, principalmente en el segundo tiempo. “Se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan e intenta jugar y hacerse daño con el balón... es un partido muy completo. Han sido superiores hasta que han marcado el gol. Nos hemos recuperado, Nuno ha hecho una jugada increíble. La segunda creo que hemos sido mejores”, cerró el también otrora entrenador del Barcelona.