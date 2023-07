Madre de Dele Alli responde a las acusaciones de su hijo: “Es una mentira descarada; le lavaron el cerebro”

“A los siete años, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las sustancias. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado”, señaló Dele Alli hace algunos días, en una entrevista que impactó al mundo.

En conversación con Gary Neville, el futbolista contó los pasajes más complejos de su vida, donde incluso tuvo que sobrellevar un caso de abuso sexual ocurrido en su niñez, además de combatir con la depresión: “Fue a los seis años, un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa”, comentó sobre el incidente.

Su relato generó conmoción, sin embargo, no quedó ahí. Ahora, Denise Alli, su madre biológica, quien fue acusada de alcoholismo, salió a desmentir la historia e indicó que a su hijo “le han lavado el cerebro”. “Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos, (Nigeria). Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Eso es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela”, señaló en diálogo con OJB Sport. Además, aseguró tener “todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació.

En ese sentido, se refirió a la supuesta relación que tenía el futbolista con su padre, Kenny, quien en ese entonces había terminado su maestría y regresó a la capital nigeriana: “Solía llevar a Dele a todas partes en Nigeria. Trabajamos muy duro para ser quienes somos hoy. Nadie se lo llevó a Nigeria como castigo”, indicó.

Si bien sus padres se separaron, la mujer aseguró tener una buena relación entre sí. Ya con 11 años, Dele recaló en el Reino Unido. Su progenitor, en tanto, se casó con otra mujer y se mudó en Estados Unidos, con la promesa de reunirse cuando se estableciera en el país norteamericano.

Acusa mentiras

Con 13 años dio sus primeros pasos en el balompié británico, motivo por el que conoció a la familia Hickford. En su historia, el jugador los reconoce como quienes lo adoptaron y lo ayudaron a salir de la problemática vida que llevaba.

Según Ojb Sport, Dele y Harry, el hijo de la familia, arrancaron juntos en el MK Dons: “Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, antes de volver a casa los fines de semana”, explicó Denise sobre la situación.

Denise reiteró en que su hijo la calumnió y mintió sobre diversos temas: “Se ha dicho que yo sufría de alcoholismo y lo dejé porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la mejor oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba”, enfatizó la mujer. “Nunca fue enviado a Nigeria para ser castigado. Dijo que comenzó a consumir drogas a la edad de ocho años, mientras que para entonces estaba en una escuela privada en Nigeria”, concluyó.