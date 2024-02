Mahomes vs. Brady: ¿qué tan lejos está la estrella de los Chiefs de ser el más grande en la historia de la NFL?

“Para mí siempre será difícil porque Brady me venció en el Super Bowl”, respondió honestamente Patrick Mahomes al ser comparado con el jugador más grande en la historia de la NFL. Pero lo cierto, es que pese a que los números siguen estando distanciados, el de Texas va a pasos agigantados para sentarse frente a frente al ex Patriots.

Su tercer Super Bowl, conseguido la noche del domingo antes los San Francisco 49ers, corona siete años de dominio total en la liga de fútbol americano más importante del planeta. El QB de Kansas gana, dirige y se abre paso como el gran rostro de la NFL tras el retiro de Brady, quien no tenía mejores números que Pat a los 28 años.

Las cifras están muy cerca, pero dan como ganador levemente al líder de los Chiefs, quien fue estrella absoluta en Las Vegas con un juego agresivo, pero fríamente calculado, sobre todo cuando el partido entró en instancias de definición y los ahora bicampeones tuvieron que remontar. Recordadas serán sus carreras en el overtime y el último pase a Mecole Hardman para concretar la victoria ante los Niners por 25 a 22.

Lo cierto es que en el cara a cara con Brady a los 28 años realmente hace dimensionar lo importante que será el apellido Mahomes en la historia de la liga. Hoy el de los Chiefs suma cuatro apariciones en Superbowl con tres triunfos y tres MVP. Además, en dos ocasiones también se llevó el premio al mejor jugador de la temporada regular.

El ex Patriots y Buccaneers a esa edad solo sumaba dos de sus siete trofeos Lombardi en tres Super Bowls disputados. Solo dos reconocimientos como MVP de dicho encuentro y sin premios al mejor de la temporada regular, son dos estadísticas en donde su rival toma ventaja.

Los números

Obviamente, el duelo disputado el 7 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium, donde Tampa Bay Buccaneers derrotó por 31-9 a los Chiefs, quedará como un momento clave en la rivalidad Brady-Mahomes, ya que será la única vez en que ambos mariscales se enfrentaron en un Super Bowl.

En partidos de post temporada Mahomes también marca distancia. Ya suma 14 ganados ante solo dos derrotas, marcando ventaja ante los 12-2 del todavía GOAT. De hecho, si se analiza el registro histórico de la liga, el flamante MVP ya es el tercer QB con más victorias. Solo lo superan Brady (35) y Joe Montana (16).

Eso sí, ambas leyendas también tienen más títulos ganados, aunque la edad de Mahomes y la gran forma de los Chiefs (que han disputado cuatro de las últimas cinco ediciones del Super Tazón), hacen pensar que es solo cosa de tiempo para que la dinastía siga creciendo. Montana ganó cuatro veces el anillo, mientras que Brady lo hizo en siete ocasiones, más que cualquier franquicia en la historia de la NFL.

Tal ha sido la exhibición en Las Vegas que no han sido pocos los que se han rendido a su figura. Trae Young, estrella de la NBA, incluso se atrevió a entrar en el debate: “Pat va a decir que no es mejor que Brady y tal vez no lo sea (todavía), pero está en el camino ¡Otro más!”, publicó en sus redes sociales. La discusión está abierta.