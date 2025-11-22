Manchester City cae en su visita al Newcastle y pierde la opción de recortarle terreno al Arsenal en la Premier League

Newcastle se impuso al Manchester City y lo bajó de la segunda posición de la Premier League

El Manchester City tropezó y se escucharon los festejos en Londres. En su visita al Newcastle, los Ciudadanos perdieron la opción de recortarle terreno al líder Arsenal tras caer por 2-1 ante las Urracas. De esta manera, los de Pep Guardiola ya no se ubican como escoltas de la Premier League, sino que le cedieron aquel lugar al Chelsea, que sí cumplió con la tarea al imponerse en el primer turno de este sábado al Burnley.

Este domingo, a partir de las 13.30 horas, los Gunners pueden sacarles siete puntos de ventaja a los mancunianos en la cima. Para aquello, tienen que derrotar al Tottenham en el Emirates, por el derbi del norte de Londres.

Un triunfo que se hizo esperar

Si bien el primer tiempo no contó con goles en el marcador, el trámite tuvo un desarrollo frenético. Hubo ocasiones clarísimas por parte de ambas escuadras. Para las Urracas, con un cabezazo y un mano a mano de Nick Woltemade, que terminaron siendo contenidos de forma espectacular por el portero Gianluigi Donnarumma. Para los Citizens, en tanto, mediante un remate de Erling Haaland, que fue parado por Nick Pope, y otro disparo de Phil Foden, que se fue ancho apenas por centímetros.

A esa altura, era incomprensible que el partido se mantuviese igualado sin goles. Por ello, a partir del minuto 64, Harvey Barnes fue el encargado de ponerle un poco de justicia a la calidad que ambos equipos habían desplegado sobre el césped de St. James Park. Así, tras una gran asociación con Bruno Guimaraes, el ex Leicester City ajustó el tiro al palo derecho del guardameta italiano e instaló el 1-0 transitorio.

¡POR FIN SE ABRIÓ EL PARTIDO! Barnes, del errado INCREÍBLE a esta GRAN definición para el 1-0 de Newcastle vs. Manchester City.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AuuZTlXw8E — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

El gol de Barnes sirvió para destrabar un encuentro que pedía a gritos más anotaciones. Y es que tan solo cuatro minutos después, Ruben Días no tardó en equiparar el cotejo al marcar luego de varios rebotes en un balón parado.

QUÉ FINAL QUE SE VIENE... RÚBEN DIAS capturó un rebote y definió para marcar el 1-1 entre Newcastle y Manchester City



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KU5VXKaPGC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

El aprovechamiento de los envíos aéreos iba ser un factor que se repetiría, aunque esta vez a favor del local. Por la misma vía que marcó el City, el Newcastle también lo hizo. Barnes, tras un rebote en el horizontal por un cabezazo de Guimaraes, consiguió batir a Donnarumma en el área chica e inscribir su doblete que, a la larga, sería la sentencia del partido.

PARTIDO INOLVIDABLE PARA ÉL: Harvey Barnes estuvo atento siguiendo la jugada y luego definió a la perfección para firmar el 2-1 de Newcastle sobre Manchester City. ¡EL DUELO DE LA FECHA!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/INYSjHbN1d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Con este triunfo, el Newcastle cortó con una racha de seis años sin poder imponenerse al Manchester City y se posicionó en la décima cuarta plaza, con apenas 15 puntos. Una campaña pobre para lo exhibido en el año pasado.

Los mancunianos, en tanto, dilapidaron la opción de meterle presión al Arsenal, pues cayeron a la tercera ubicación con 22 unidades. Juegan la próxima fecha contra el Leeds United, en Etihad Stadium.