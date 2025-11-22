Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League

Liverpool no consigue escapar de la crisis. Pese a que hace unas semanas había tenidos dos triunfos revitalizadores (frente al Aston Villa y Real Madrid), los nuevos tropezones en las últimas jornadas vuelven a instalar las dudas: en la fecha pasada fue goleado por 3-0 ante el Manchester City y, este sábado, recibieron la misma paliza por parte del Nottingham Forest. Aunque, en esta ocasión fue un golpe más grave, porque ocurrió en Anfield Road, un escenario que solía ser una fortaleza para los Reds campañas atrás.

El elenco dirigido por Arne Slot no deja de sumar críticas. Los goles de Murillo (33′), Nicolo Savona (46′) y Morgan Gibbs White (78′) fueron una daga mortal para el entrenador neerlandés que, tras ganar el título de la Premier League el año pasado, no ha sido capaz de repetir el buen rendimiento. Es más, su futuro en el banquillo está seriamente cuestionado por los malos resultados.

Pese a haber gastado 450 millones de euros en el último mercado de pases, el cuadro de Merseyside se ha caracterizado por registrar un desastroso desempeño en la actual temporada. Con la caída ante el Forest, ya son seis las derrotas en el certamen inglés. La estadística es peor si se tiene en cuenta que esos seis tropiezos ocurrieron en los últimos siete compromisos, y que también se pueden incluir las caídas contra el Galatasaray (por la Champions) y frente al Crystal Palace (en la eliminación de la Copa de la Liga).

Además, en esa seguidilla por el campeonato local, el Liverpool ha marcado 18 goles y ha sufrido 20 tantos en contra. Aquellos números solamente son peores desde las veredas del West Ham United, Burnley y Wolverhampton. Justamente, los equipos que están en zona de descenso hacia la Championship.

Seguido de esto, la goleada no hace más que hundir a los Reds en la tabla de posiciones. Si en algún momento de la temporada llegaron a estar punteros, hoy el panorama es totalmente opuesto. Están en el 11° lugar con 18 puntos, lejos de los 26 que tiene el líder Arsenal, que puede aumentar su ventaja este domingo luego del derbi del norte de Londres ante el Tottenham.