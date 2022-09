Marcelo Ríos golpea la mesa: “Hace mucho tiempo que me atacan; la única razón es que para la gente resentida yo no puedo opinar”

Marcelo Ríos alza la voz. O intensifica sus críticas. Lo hace para afrontar los ataques que ha recibido por manifestar su posición en el plebiscito de salida, acompañada de una serie de reparos respecto de la contingencia nacional. En la jornada de ayer, fue Horacio de la Peña quien salió en su defensa. El ex técnico de Fernando González se guardó poco. “A Marcelo Ríos lo echó Chile; es muy de derecha, muy profesional, no le gustan los vagos”, disparó el Pulga en una entrevista con el sitio Clay Tenis.

Ahora, el ex número uno del tenis mundial ocupa su cuenta en Instagram para defender su derecho a opinar. Lo hace con la intensidad que acostumbra, a través de su cuenta en Instagram, su plataforma favorita a la hora de revelar alguna postura. “Hace mucho tiempo que me atacan, por la única razón de que para la gente resentida yo no puedo opinar porque lo hago desde mi palacio y vivo muy bien, lo que algunos llaman privilegios”, parte exponiendo.

Marcelo Ríos y Juncheng Shang, durante uno de los entrenamientos.

Ríos se defiende, en su estilo. “Yo les quiero contar que todo lo que tengo me lo gané a esfuerzo y nadie me regaló nada. Para mí y para la gente exitosa estos no son privilegios, es una consecuencia a la sacada de chucha que me enseñaron mis padres y que lo hago en cada cosa que me propongo en la vida”, sentencia.

Insiste en las críticas

En ese escenario, el Zurdo de Vitacura vuelve a intentar un diagnóstico de la realidad nacional. “Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre; estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida. Ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país”, enumera.

Y dice que se guarda más argumentos. “Podría seguir”, plantea. “La gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco”, concluye, insistiendo en el punto de vista que ha mostrado en varias ocasiones en el último tiempo.

Horas antes, también en Instagram, se había referido al plebiscito constitucional. “Mis fotos son malas pero no es lo importante, estamos a horas de saber cuál sera el futuro de nuestro hermoso país”, escribió. “Han sido días de recibir muchas críticas, amenazas y descalificaciones. Yo sé que uno se las busca, pero lo digo ahora que las cartas ya están tiradas, que mis declaraciones y malos tratos fueron tratando de demostrar mi opinión a esta votación que se viene. Pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta de que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora”, apunta.

“En fin. Solo queda pedir que lo que pase hoy nos una como país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser CHILENOS”, continúa antes de apelar al plano emotivo. “Viva Chile mierda”, cierra.