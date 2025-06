Martín Vidaurre: “Es lamentable ir a los cerros en Chile y toparse con mil portones; no están las condiciones para entrenar”

Martín Vidaurre (25 años) alcanzó la gloria tras décadas pedaleando. El chileno se coronó en Val di Sole y obtuvo su primer triunfo en la distancia olímpica del circuito mundial de ciclismo de montaña, que también es una victoria inédita para el deporte nacional. La competencia en Daolasa di Commezzadura se ha transformado en el territorio favorito del santiaguino: en 2021 se consagró como campeón mundial Sub 23.

A sus 25 años, Vidaurre acumula grandes éxitos. Ya va por su tercera temporada en el circuito UCI XCO en la categoría Elite, en el que compite con el equipo Specialized Factory Racing. También tiene dos Juegos Olímpicos en el cuerpo (16° en Tokio 2020 y 11° en París 2024), además de sus dos medallas Panamericanas (bronce en Lima 2019 y plata en Santiago 2023). En conversación con El Deportivo, el joven deportista analiza su exitoso presente.

¿Se siente el mejor del mundo?

No, no me siento el mejor del mundo. Cuando gané el Mundial sí me sentí el mejor del mundo mientras estaba pedaleando. Tampoco soy súper ambicioso y no está dentro de mis planes ser el mejor de la historia o el mejor del mundo. Sí tenía muy presente que quería ganar una Copa del Mundo y eso, obviamente, te pone en un escalón superior. Es poca la gente que gana una Copa del Mundo. Son hartos los podios, las carreras que ganan diferentes atletas, pero ganar un Mundial es diferente y te hace sentir especial.

¿Sus rivales ahora lo miran con más respeto?

Sí, los competidores me miran de manera diferente. Creo que hay un poquito más de respeto, lo siento así. Puedo tomar mis decisiones, me respetan, y estoy más marcado dentro del pelotón. Eso me ayuda al momento de las carreras.

¿Está en su peak deportivo?

Sí, yo diría que estoy en mi peak. Es un año largo, entonces era complicado planificarlo. En Brasil también estaba en muy buena forma (ganó medalla de plata). Estuvimos más de tres meses entrenando en altura y lo que hicimos fue mantener ese trabajo hasta ahora. Esa fue la clave. Ahora hay que ver cómo mantengo ese peak para el resto de la temporada.

¿Qué cambió en su planificación para ganar el Mundial?

No se hizo nada diferente, era cuestión de tiempo. Creo que me ayudó mucho estar muy tranquilo al comienzo de la carrera y dar el golpe durante el final. Eso me ayudó a marcar la diferencia. La clave fue mantener la confianza en que podía rematar muy bien la carrera.

¿Qué pensó cuando pasó la meta?

Pensé todo lo que había trabajado y me puse muy contento. Quería demostrarles a todos lo que había trabajado. Quería dejar en claro que yo era un ganador y que podía tener una Copa del Mundo. Había estado en el podio, pero ganarlo claramente es diferente. Es un alivio. Me saco un peso de encima y me puedo retirar tranquilo.

Sus carreras son físicas, pero también de mucha cabeza. ¿Se siente más fuerte en comparación a otras temporadas?

Sí, tienes razón. Es muy físico, pero también hay que luchar con la cabeza. Uno sufre toda la competencia, sufre con los dolores y lo acepta. Eso lo hace muy mental. Me siento mucho más fuerte mentalmente que otras temporadas.

¿Falta apoyo en Chile a los ciclistas que buscan destacar por el mundo?

Siempre falta apoyo en el deporte, principalmente con los medios, pero tampoco me quejo. He hecho una buena carrera, he tenido buenas oportunidades y las he sabido aprovechar. Hay que seguir creciendo en la disciplina. Estoy viendo cómo puedo apoyar con cicletadas, con carreras. Pero falta incentivar harto más. En Chile tenemos harto futuro con la cordillera, con la geografía que tenemos, que ayuda mucho al ciclista. Ojalá podamos tener cerros un poco más libres para que podamos practicar más.

¿Cómo se financia?

Tengo un sueldo. Estoy contratado por la marca Specialized Factory Racing, que es una marca estadounidense.

¿Su familia no tiene que invertir en sus viajes o competencias?

No tengo que invertir nada de mi patrimonio familiar. Todo me alcanza. Me ha ido bien, estoy en el mejor equipo del mundo, por lo que ahora también es mi trabajo hace un tiempo. Uno ahora lo mira con diferentes ojos. Al final, yo puedo estar tranquilo, puedo hacer todo tranquilo. Ahora solo me dedico a correr.

¿En Chile están las condiciones para entrenar? Se lo pregunto porque la mayoría de los senderos son privados. Incluso, si alguien ingresa se arriesga a recibir postonazos...

Ese es un gran tema. Creo que en Chile tenemos grandes condiciones, pero hace falta mucha cultura deportiva o cultura de montaña, de cuidar el cerro. Por un lado puedo entender que la gente intente cuidar sus tierras, pero también creo que hay que compartir, que los cerros son de todos. Es lamentable ir a los cerros en Chile y toparse con mil portones y no tener acceso a casi ninguno. Hay que hacer un cambio, que seguramente será a largo plazo porque es algo cultural. Acá en Europa la gente sí puede disfrutar de la montaña.

¿En Chile dónde se prepara?

Me preparo en Farellones, que es a dos mil o tres mil metros. Ahí si hay harto sendero. En Santiago no puedo entrenar mucho porque no están las condiciones de un deportista profesional.

¿Cuáles son sus nuevos objetivos?

Mi gran objetivo era ganar el Mundial. Ahora tengo que replantearme, pero apunto a los Juegos Olímpicos. Toda mi preparación va para allá.