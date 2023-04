Mauricio Pellegrino revela la sanción que recibirá Leandro Fernández en la U

Mauricio Pellegrino saca la voz. El técnico de Universidad de Chile se refirió al grave episodio que protagonizó Leandro Fernández, el delantero azul que chocó en estado de ebriedad en Buenos Aires.

“Ha ocurrido un incidente el cual nos perjudica a todos, a la institución, al equipo y al mismo jugador. Estamos acá para dar la cara y afrontar la situación, creo que eso es un paso que tenemos que dar”, comenzó diciendo la cabeza del equipo estudiantil.

Pellegrino, de paso, entregó detalles de la sanción que recibirá el futbolista. No será considerado para el cotejo frente a Chimbarongo, por la Copa Chile. Y se le descontará el 20% de su salario, que irá en beneficio de la casa azul, que recibe a jóvenes proyectos del club que vienen de regiones. “El jugador va ser sancionado económicamente con el club y sancionado deportivamente con un partido. También va tener una sanción en el grupo por el reglamento que es de ellos. Es un reglamento del club, y sanción del entrenador. Las normas sirven para que las cosas estén claras. El club ha actuado rápidamente y el jugador ha hecho frente, se ha puesto a disposición del club”, cerró.

Cabe recordar, que Leandro Fernández volvió a las prácticas de la U este lunes. Y, de inmediato, ofreció disculpas por su actuar. “Quería comentarles lo que sucedió el fin de semana, que escuchen mi versión. Sé que cometí una falta muy grave”, comenzó diciendo. “Agradezco que no haya pasado a mayores, que la otra familia que iba involucrada en el accidente no sufrió lesiones”, sostuvo. Y añadió que está dispuesto a enfrentar las sanciones que le pueda aplicar el club, en virtud de una evidente falta disciplinaria. “Y también estoy al tanto de la sanción que puedo recibir acá en el club. Estoy a disposición de lo que decidan”, complementó.

En el mismo plano, relata que les dio las explicaciones respectivas al club, al cuerpo técnico y al plantel. “Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas, tanto a él como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club. Es una imagen que no queremos dar”, sostiene. “Asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirle mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U”, cerró.

Universidad de Chile y Chimbarongo se medirán este domingo, a las 16 horas, por la Copa Chile. El duelo se realizará en el estadio Elías Figueroa, en Playa Ancha.