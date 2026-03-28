Mercedes sigue arrasando en la Fórmula 1: Kimi Antonelli conquista la pole en el Gran Premio de Japón

Mercedes sigue dominando en la Fórmula 1, esta vez por tercera jornada consecutiva. Tras los triunfos de George Russell en Australia y de Kimi Antonelli en China, la clasificación del Gran Premio de Japón volvió a tener como protagonista a un piloto de la escudería británica.

En el circuito de Suzuka, el italiano Antonelli arrasó con el resto de los competidores y se alzó como el flamente triunfador en la pole position. En su segunda victoria en fila en esta modalidad (y también la segunda en toda su carrera, con apenas 19 años), ya que en Shanghái también había comandado la qualy.

El piloto de Mercedes cubrió los 5.807 metros de la pista nipona registrando una marca de 1 minuto, 28 segundos y 778 milésimas. Un poco detrás, apareció su colega de equipo, el inglés Russell, que se ubicará en el segundo lugar del emparrillado. Cerrando el podio, en tanto, está el australiano Oscar Piastri que, al bordo de su monoplaza McLaren, terminó a 354 milésimas del joven piloto boloñés.

Por otro lado, la nota negativa en la jornada asiática la volvió a dar Max Verstappen, quien no está teniendo su mejor temporada en este 2026. El otrora tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo finalizó en la undécima posición, lejos de los puestos de vanguardia. En Melbourne y Shanghái, por ejemplo, había finalizado 6° y 16°, respectivamente. Un pobre nivel para sus altos estándares.

Revisa aquí la clasificación final en el Gran Premio de Japón: