SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mercedes sigue arrasando en la Fórmula 1: Kimi Antonelli conquista la pole en el Gran Premio de Japón

    El italiano continúa exhibiendo su gran estado de forma, quedándose con el primer lugar de la clasificación en el circuito de Suzuka.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli brilló con la pole position en el Gran Premio de Japón. Foto: F1.

    Mercedes sigue dominando en la Fórmula 1, esta vez por tercera jornada consecutiva. Tras los triunfos de George Russell en Australia y de Kimi Antonelli en China, la clasificación del Gran Premio de Japón volvió a tener como protagonista a un piloto de la escudería británica.

    En el circuito de Suzuka, el italiano Antonelli arrasó con el resto de los competidores y se alzó como el flamente triunfador en la pole position. En su segunda victoria en fila en esta modalidad (y también la segunda en toda su carrera, con apenas 19 años), ya que en Shanghái también había comandado la qualy.

    El piloto de Mercedes cubrió los 5.807 metros de la pista nipona registrando una marca de 1 minuto, 28 segundos y 778 milésimas. Un poco detrás, apareció su colega de equipo, el inglés Russell, que se ubicará en el segundo lugar del emparrillado. Cerrando el podio, en tanto, está el australiano Oscar Piastri que, al bordo de su monoplaza McLaren, terminó a 354 milésimas del joven piloto boloñés.

    Por otro lado, la nota negativa en la jornada asiática la volvió a dar Max Verstappen, quien no está teniendo su mejor temporada en este 2026. El otrora tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo finalizó en la undécima posición, lejos de los puestos de vanguardia. En Melbourne y Shanghái, por ejemplo, había finalizado 6° y 16°, respectivamente. Un pobre nivel para sus altos estándares.

    Revisa aquí la clasificación final en el Gran Premio de Japón:

    • 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
    • 2. George Russell (Mercedes)
    • 3. Oscar Piastri (McLaren)
    • 4. Charles Leclerc (Ferrari)
    • 5. Lando Norris (McLaren)
    • 6. Lewis Hamilton (Ferrari)
    • 7. Pierre Gasly (Alpine)
    • 8. Isack Hadljar (Red Bull)
    • 9. Gabriel Bortoleto (Audi)
    • 10. Arvid Lindblad (RB Racing)
    • 11. Max Verstappen (Red Bull)
    • 12. Esteban Ocón (Haas)
    • 13. Nico Hulkenberg (Audi)
    • 14. Liam Lawson (RB Racing)
    • 15. Franco Colapinto (Alpine)
    • 16. Carlos Sainz (Williams)
    • 17. Alexander Albon (Williams)
    • 18. Oliver Bearman (Haas)
    • 19. Sergio Pérez (Cadillac)
    • 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
    • 21. Fernando Alonso (Aston Martin)
    • 22. Lance Stroll (Aston Martin)

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Kimi AntonelliMercedesGran Premio de JapónGP de JapónGeorge RussellMax VerstappenAutomovilismoPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema

    Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para su candidatura a la ONU

    Lo más leído

    1.
    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    2.
    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    3.
    Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

    Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

    4.
    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    5.
    El desafiante panorama que enfrentará el Betis de Manuel Pellegrini tras la pausa por la fecha FIFA

    El desafiante panorama que enfrentará el Betis de Manuel Pellegrini tras la pausa por la fecha FIFA

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema
    Chile

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema

    Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”
    Negocios

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

    Desvinculación de tres altos directivos: el estilo Tornel y las 24 horas que sacudieron a la CMF

    Los casos que dejó Fernando Rabat antes de asumir como ministro de Justicia

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova: “Son detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova: “Son detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo”

    Con 9.500 personas: México se queda con el Récord Guiness de la clase de fútbol con más participantes

    Mercedes sigue arrasando en la Fórmula 1: Kimi Antonelli conquista la pole en el Gran Premio de Japón

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    El libro recomendado: el sólido retorno de Alberto Fuguet

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”
    Mundo

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0