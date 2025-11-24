“Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

Oleksandra Oliynykova ha sido la gran protagonista de los torneos WTA 125 que se desarrollan en Sudamérica. La tenista ucraniana se quedó con la corona en Tucumán y en la Copa LP Open by IND.

Con un gran nivel, la jugadora de 24 años llegó a Chile ocupando el puesto 109 del ranking planetario, el mejor de su carrera y con la ilusión de llegar al top 100 tras su paso por el país, un deseo que finalmente hizo realidad después de vencer por 7-5 y 6-1 a la francesa Leolia Jeanjean y quedar en la casilla 95.

Con este triunfo, Oliynykova levanta su séptimo título de la temporada 2025, consolidando la mejor campaña de su carrera profesional. Además, alcanza su tercer trofeo WTA 125, sumándose a los obtenidos este año en Tolentino (Italia) y Tucumán (Argentina), siendo este último parte del tour sudamericano junto al torneo de Colina.

Gracias a esta conquista, la ucraniana se convirtió en la cuarta ganadora de la Copa Anita Lizana, sucediendo a la egipcia Mayar Sherif (2022), a la checa Sara Bejlek (2023) y a la serbia Nina Stojanovic (2024).

La campeona no dudó en hacer una dedicatoria especial. “Se lo dedico a mi padre, porque ganando este torneo entré en el top 100, y ahora él está en el ejército, está en la guerra, y está defendiendo a Ucrania”, afirmó.

“Y sé que fue su sueño y él creyó que iba a ser top 100 cuando nadie lo hizo. Así que, sí, lo dedico a él. Y sé que él ve mucho apoyo en esto, y para mí es muy importante jugar para hacerlo sentir orgulloso”, continuó.

“Una decisión muy importante”

En los días previos había explicado la razones por las que se desplaza sin compañía. “He estado viajando sola por más de un año porque mi padre voló para ir al ejército, y es una decisión muy importante porque está protegiendo el país, protege a Ucrania, porque si no, si nadie protege nuestro país, nos ocuparán y perderemos todo. Así que sí, esta es la razón por la que estoy viajando sola”, contó.

En cuanto a las complicaciones de esta situación, la flamante campeona le intenta dar un giro positivo. “De un lado es muy difícil, pero de otro lado me mantiene motivada porque es importante jugar bien. Por otra parte, me mantiene orgullosa porque fue mi mayor apoyo en mi infancia, durante toda mi carrera, y siempre fue el mejor padre. Es una persona absolutamente increíble y lo que ve ahora fue su sueño. Así que sí, es una parte muy importante”, reflexionó.

La tenista ucraniana ahora buscará el triplete en Sudamérica, cuando participe esta semana en el WTA 125 de Buenos Aires.