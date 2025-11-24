BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

    La monarca del torneo que se desarrolló en Hacienda Chicureo llegó al top 100 mientras su padre combate contra Rusia.

     
    Oleksandra Oliynykova, posando con el trofeo de campeona de la Copa LP. MATIAS SALAS ORREGO

    Oleksandra Oliynykova ha sido la gran protagonista de los torneos WTA 125 que se desarrollan en Sudamérica. La tenista ucraniana se quedó con la corona en Tucumán y en la Copa LP Open by IND.

    Con un gran nivel, la jugadora de 24 años llegó a Chile ocupando el puesto 109 del ranking planetario, el mejor de su carrera y con la ilusión de llegar al top 100 tras su paso por el país, un deseo que finalmente hizo realidad después de vencer por 7-5 y 6-1 a la francesa Leolia Jeanjean y quedar en la casilla 95.

    Con este triunfo, Oliynykova levanta su séptimo título de la temporada 2025, consolidando la mejor campaña de su carrera profesional. Además, alcanza su tercer trofeo WTA 125, sumándose a los obtenidos este año en Tolentino (Italia) y Tucumán (Argentina), siendo este último parte del tour sudamericano junto al torneo de Colina.

    Gracias a esta conquista, la ucraniana se convirtió en la cuarta ganadora de la Copa Anita Lizana, sucediendo a la egipcia Mayar Sherif (2022), a la checa Sara Bejlek (2023) y a la serbia Nina Stojanovic (2024).

    La campeona no dudó en hacer una dedicatoria especial. “Se lo dedico a mi padre, porque ganando este torneo entré en el top 100, y ahora él está en el ejército, está en la guerra, y está defendiendo a Ucrania”, afirmó.

    “Y sé que fue su sueño y él creyó que iba a ser top 100 cuando nadie lo hizo. Así que, sí, lo dedico a él. Y sé que él ve mucho apoyo en esto, y para mí es muy importante jugar para hacerlo sentir orgulloso”, continuó.

    “Una decisión muy importante”

    En los días previos había explicado la razones por las que se desplaza sin compañía. “He estado viajando sola por más de un año porque mi padre voló para ir al ejército, y es una decisión muy importante porque está protegiendo el país, protege a Ucrania, porque si no, si nadie protege nuestro país, nos ocuparán y perderemos todo. Así que sí, esta es la razón por la que estoy viajando sola”, contó.

    En cuanto a las complicaciones de esta situación, la flamante campeona le intenta dar un giro positivo. “De un lado es muy difícil, pero de otro lado me mantiene motivada porque es importante jugar bien. Por otra parte, me mantiene orgullosa porque fue mi mayor apoyo en mi infancia, durante toda mi carrera, y siempre fue el mejor padre. Es una persona absolutamente increíble y lo que ve ahora fue su sueño. Así que sí, es una parte muy importante”, reflexionó.

    La tenista ucraniana ahora buscará el triplete en Sudamérica, cuando participe esta semana en el WTA 125 de Buenos Aires.

    Más sobre:TenisCopa LP Open by INDOleksandra OliynykovaRusiaUcrania

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”
    Chile

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata
    El Deportivo

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata

    Director de Azul Azul exige la renuncia de Michael Clark: “Nos mintieron; han superado todos los límites”

    “Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales
    Cultura y entretención

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento
    Mundo

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Hamas pide aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos y critica las “continuas violaciones” al acuerdo por Israel

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad