El Deportivo

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

El presidente de Azul Azul habló sobre el estratega azul luego del triunfo 2-0 sobre Everton en Santa Laura.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los azules festejan. Universidad de Chile ganó por 2-0 a Everton en el estadio Santa Laura, en un duelo pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera. Con este resultado, vuelven al triunfo luego de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, no todo fue alegría este miércoles, porque Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a la información publicada en algunos medios de comunicación que habla de una salida de Gustavo Álvarez al final de esta temporada.

El mandamás, algo molesto, respondió: “Nos quedan unos partidos muy importantes, hoy estamos enfocados en eso. La mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U, son falsas. Las hacen periodistas que la fuentes son las del asado”, comenzó diciendo en zona mixta, una vez que finalizó el encuentro ante los ruleteros.

“Veo un cuerpo técnico enfocado en cerrar bien el año. A final de temporada vamos a evaluar y nos vamos a sentar para saber qué es lo mejor. Ya llegará ese minuto. Yo no veo ninguna división interna, hoy se cortó una mala racha”, añadió Clark.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Además, valoró que el equipo haya podido volver a ganar luego de un periodo complicado, en donde perdieron un Clásico Universitario y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana: “Hemos hecho una buena campaña, tenemos a un buen profesional de entrenador; estamos enfocados para cerrar bien el año. Sabíamos que íbamos a volver a ganar. Los tres partidos que no lo hicimos no se jugó mal. Yo confío mucho en este equipo”.

Álvarez dijo lo mismo

Minutos antes, en la conferencia de prensa, Gustavo Álvarez también había sido consultado sobre una posible salida. Su respuesta fue parecida a la del presidente: “Mantengo lo que dije siempre, a fin de año analizo los procesos. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle energía que la gente ahora se merece (en la U). Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante”.

Además, también se le preguntó por presuntas diferencias con Azul Azul: “En los grupos de trabajo hay puntos de vistas distintos. Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante, porque ahora no me lo permito”.

