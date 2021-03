Mosa y el Bloque Vial: “Han buscado desestabilizar desde el primer minuto”

Muy molesto terminó Aníbal Mosa después de la reunión de directorio, en la que los cuatro directores del bloque opositor (Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés, Ángel Maulén y Diego González) le pidieron la renuncia inmediata a su cargo de presidente de Blanco y Negro.

No se guardó nada el timonel y acusó a obstruccionismo de parte de esos integrantes, más allá de que en la mayoría de las votaciones ha tenido los votos para imponer su postura. “Una parte de la mesa ha sido obstruccionista desde que yo volví a la mesa, el 30 de abril de 2019. Desde ese mismo momento empezaron las obstrucciones. Ellos no tienen una condición deportiva o institucional como para presentarla. Lo que yo propongo siempre lo votan en contra. Quedó demostrado hoy con la votación de algunos en contra de Daniel Morón, un histórico de esta institución, de algunos en contra de Martín Rodríguez y de Miiko Albornoz. Entonces. la obstrucción que ha llevado a cabo este sector del directorio ha sido desestabilizar desde el primer minuto”, reclamó.

Asimismo, valoró la decisión del Club Social de no pedirle la renuncia ahora y los felicitó por “su visión corporativa”. Además, añadió: “No me quiero aferrar a ningún poder. Sería irresponsable dejar a la institución sin cabeza en este momento. El momento para discutirlo es en la junta de accionistas de abril”.

Por otro lado, le cerró definitivamente la puerta a Julio Barroso, pese al deseo de Gustavo Quinteros de mantenerlo en el plantel. “Julio Barroso es un excelente deportista y entregó mucho a la institución pero ya es historia pasada y no se volverá a hablar del tema. Esperamos que le vaya muy bien en su próxima institución”, sentenció.

Por último, destacó la llegada de Morón a la gerencia técnica. “Creemos que el conocimiento que tiene, en su calidad de referente, y su paso por el directorio le da un plus importante. Conoce la institución”, subrayó.

