Mouche: “Tenemos que poner los huevos en la mesa”

Muy satisfecho terminó Pablo Mouche, el autor del postrero gol que le dio el triunfo a Colo Colo sobre Audax Italiano. El delantero argentino valoró el esfuerzo realizado por su equipo, que al menos le permitió salir del último lugar de la tabla.

“Quedé un poco cansado, hacía mucho que no estaba del inicio. Algunas complicaciones, algunas lesiones, es parte del trajín del parate y en los momentos complicados arriesgar un poquito más para poder llegar y por eso me demoré más de la cuenta, pero lo importante es que el grupo está unido, está con fuerza. Sabe lo que nos estamos jugando, es una situación difícil. El momento no es el mejor, no es el que esperábamos. Entonces, es importante que el grupo esté consciente, responsable y comprometido y eso lo siento de parte de todos”, manifestó en entrevista con el CDF.

“Hoy era un partido bisagra, sabíamos que habían ganado todos los equipos de arriba nuestro. Lo pudimos sacar adelante, hicimos un gran partido. Merecimos el triunfo, capaz que no tan así al límite, pero lo importante es que sacamos un partido fundamental adelante”, añadió.

El zurdo insistió en que el equipo le tomó el peso a la situación. “El grupo está consciente, sabe lo que nos estamos jugando. Tenemos que hacernos responsables y aceptar el momento en que estamos transitando, no es el mejor. Obviamente que es una posición difícil para todos, es incómoda, no nos gusta. Tenemos que hacernos grandes, hacernos hombres y poner los huevos sobre las mesa y aceptar que estamos en esta situación y sacar esto adelante”, indicó.

En tanto, Walter Lemma, asistente del suspendido Gustavo Quinteros, valoró el trabajo de sus pupilos. “El resultado pasa por la capacidad de compromiso de los jugadores. Estoy contentos por ellos y por la gente trabaja alrededor de ellos y nuestro, que hace un esfuerzo terrible”.

El ayudante técnico también se refirió a la gran cantidad de hinchas que se manifestó afuera del Monumental. “Es gente que ama a Colo Colo sabe que de esta situación se sale todos juntos. El aliento es importantísimo, sabíamos que había una convocatoria y lo tomamos como un gran apoyo, porque sabemos que es gente que sufre por el club y nos sentimos respaldados por ellos. Nosotros contábamos con la gente siempre de mejor manera”, respondió.

Asimismo, remarcó la forma en que los futbolistas están trabajando para zafar del descenso. “Se reconoce la situación. Una vez que se ha reconocido, a partir de ahí uno toma consciencia de cómo se debe dedicar y lo que se tiene que hacer. Los jugadores trabajan de una manera que pareciera que estamos peleando arriba. Buscamos la mejora constante. En este partido se obtuvo un rendimiento muy parecido al de Antofagasta, pero nos falta regularidad”, apuntó.

Por último, Lemma destacó el trabajo de Javier Parraguez y Matías Fernández y anunció que la lesión de Esteban Paredes es solo un golpe y no sería algo de cuidado en primera instancia.