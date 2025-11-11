Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos.

El Mundial Sub 17 ya tiene conformado su cuadro de dieciseisavos de final tras el cierre de la fase de grupos. La Roja, que cerró su participación con un triunfo 2-1 sobre Canadá, quedó fuera del torneo por diferencia de goles, pese a sumar los mismos puntos que el resto de su grupo.

El Grupo K resultó ser el más parejo de la primera fase. Francia, Canadá, Uganda y Chile terminaron todos con cuatro unidades, separados apenas por los goles anotados y recibidos. El combinado de Sebastián Miranda, que había debutado con derrota ante Francia y luego empatado con Uganda, logró su primera victoria ante los norteamericanos, pero el -1 en diferencia de gol lo condenó.

En otros grupos que se definieron este martes, Estados Unidos se impuso con autoridad en el Grupo I con puntaje perfecto, mientras que Austria hizo lo propio en el Grupo L tras golear 4-1 a Nueva Zelanda. Irlanda lideró el Grupo J, aunque Uzbekistán cerró con fuerza al superar 6-1 a Panamá.

Con los resultados ya definidos, los mejores terceros clasificados también aseguraron su paso. Corea del Norte, Egipto, Paraguay, Canadá, Marruecos, República Checa, Túnez y México se quedaron con los últimos boletos a la segunda ronda.

That's a wrap on the #U17WC group stage 🎬 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2025

Argentina enfrentará a México, Portugal se medirá con Bélgica y Francia jugará ante Colombia. Estados Unidos se cruzará con Marruecos, mientras que Brasil buscará seguir en carrera ante Canadá. Irlanda, una de las revelaciones, irá frente a Uganda, y Austria, el otro equipo con campaña perfecta, se medirá con Túnez.

También chocan Suiza con Egipto, Zambia ante Malí, Italia frente a República Checa, Japón vs. Sudáfrica, Venezuela contra Corea del Norte, Croacia vs. Uzbekistán, Senegal ante Paraguay y Alemania vs. Burkina Faso.