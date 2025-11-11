OFERTA ELECCIONES $990
    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    La Selección Chilena consiguió imponerse a Canadá en el cierre de la fase de grupos, pero aquello no fue suficiente para avanzar a los dieciseisavos de final.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Chile enfrentó a Canadá con la ilusión de lograr la clasificación a la ronda eliminatoria del Mundial Sub 17. Tras caer contra Francia en el debut y empatar contra Uganda, la esperanza estaba puesta en lograr un triunfo sobre Canadá y esperar otros resultados para, al menos, avanzar como mejor tercero.

    El partido comenzó complicado para Chile, pues fueron los norteamericanos los que comenzaron arriba en el marcador. No obstante, la escuadra a cargo de Sebastián Miranda pudo darlo vuelta y se sobrepuso a un penal en el final que, dentro de la fortuna, terminó errando Canadá.

    De todas maneras, el triunfo de Uganda sobre Francia generó un cuádruple empate con cuatro puntos y la Roja quedó ubicada en el cuarto lugar por la diferencia de goles quedando fuera de la Copa.

    Ante esto, el técnico del equipo se mostró bastante afectado en la zona mixta. “No tengo palabras en este momento. Estoy con una pena, con una tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis. El grupo quedó igualado, todos con 4 puntos, y quedamos fuera por una diferencia de gol. Me duele el alma”, lanzó de entrada asumiendo la eliminación.

    Claramente los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión y un hambre por sacar adelante este Mundial. Fuimos competitivos y lamentablemente no nos alcanzó. Es una tristeza tremenda”, reconoció Miranda.

    De todas maneras, valoró el hecho de que “fuimos capaces de competir de igual a igual con todos los equipos, pero cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos”.

    Por último, reflexionó expresando que “Estoy muy orgulloso de estos jugadores. Les pido que crean en esta generación. Vamos a seguir trabajando para seguir proyectando jugadores. Los jugadores están mal. Son chicos de 17 años y tenían una tremenda ilusión. Hay que seguir trabajando. Es una de las generación que no hay que apurar, pero sí proyectarla. Ojalá que estos jugadores puedan competir en sus clubes y tengan la posibilidad de sumar minutos en los primeros equipos, para que tengan la madurez que se necesita en momentos específicos”, concluyó Sebastián Miranda.

    Las palabras de los clasificados

    Por el Grupo K, el cuadro que quedó ubicado en el primer lugar fue Francia. Tras el partido, el volante Soan Ameline indicó que “nos quedaremos con lo positivo e intentaremos olvidar lo negativo, es decir, la derrota contra Uganda. Fue un partido difícil en cuanto a intensidad, ellos eran un buen equipo y no conseguimos ganar. Ahora aprovecharemos esa experiencia para el próximo partido, despejaremos nuestras mentes y volveremos a empezar, porque ahora comienza una nueva competición”.

    Segundo quedó Canadá. Mike Vitulano, técnico de los norteamericanos, apuntó que “Chile empezó a presionar. Nosotros hicimos una gran primera parte, pero después empezaron a presionar y aguantamos. Sabíamos el resultado en el otro campo y era una cuestión de aguantar el resultado. Fue muy duro. Le he dicho a los chicos que tenemos mucho que aprender de este encuentro”.

    Uganda, en tanto, clasificó como el cuarto mejor tercero. “Es la primera vez que llegamos hasta aquí, hemos superado el grupo y hemos ganado a Francia. Vaya...esto significa mucho. Francia quedó segunda en el último torneo. Ellos tenían el pedigrí, pero nosotros teníamos el carácter. Vinimos aquí, jugamos a nuestra manera y ganamos”, remarcó el técnico Brian Ssenyondo.

