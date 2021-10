Neymar avisa: “Pienso que Qatar 2022 va a ser mi último Mundial”

El Mundial de Qatar 2022 podría ser el último de Neymar. En un documental titulado “Neymar JR, Dinastía de Reyes”, producido por DAZN, el delantero del París Saint Germain reconoció que planea despedirse de las citas planetarias luego de la que se disputará en Medio Oriente el próximo año, debido al desgaste que le ha generado la disciplina.

“Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, manifestó el atacante.

El delantero también recordó el rodillazo que le propinó Camilo Zúñiga en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, el cual le causó una fractura en una vértebra lumbar, lesión que le impidió jugar ante Alemania en semifinales, partido en el que su escuadra cayó por 7-1. “No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía”, comenzó diciendo Ney.

“Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo ‘tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres?. Y le dije ‘dame la mala’. Y dijo: ‘Estás fuera del Mundial’. Yo llorando le dije, ‘¿cuál es la buena?’, a lo que él me dijo, ‘si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar’”, complementó.

Así, Qatar asoma como la última vez de Neymar en un Mundial. Uno de las principales estrellas del fútbol internacional comienza a vivir su última etapa, al menos, en la verdeamarela.