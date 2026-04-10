Nicolás Jarry da las claves de su alza en el Challenger de Madrid: “No dejar que se me meta nada más en la cabeza”. Foto: Jose Izquierdo

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) se hace fuerte en el Challenger de Madrid. El chileno se impuso por 6-1 y 6-4 en los cuartos de final ante Nerman Fatic. En la semifinal se medirá ante el austriaco Jurij Rodionov (176°).

Tras su victoria ante el austríaco, el Príncipe valoró su rendimiento. “Hoy lo logré hacer un poco mejor que los otros días, pero necesito reforzarme bastante. Estoy agradecido de tener otra oportunidad mañana”, dijo.

Back in the final four 🙌



Nico Jarry reaches his first semifinal since 2024 with a 6-1, 6-4 win over Fatic in Madrid#ATPChallenger | @fedetenismadrid pic.twitter.com/NgsDFshSQT — ATP Challenger (@ATPChallenger) April 10, 2026

Luego habló de sus aspectos por mejorar. “La devolución. Saqué bien, no le di oportunidades cuando intentó ir adelante. Estuve sólido”, enfatizó.

Finalmente dio la clave de su alza en el certamen español: “No dejar que se me meta nada más en la cabeza”.

Esta semana, Jarry logró cortar una racha de 13 derrotas consecutivas. En las rondas previas se había impuesto frente al español Miguel Damas (272°) y el suizo Dominic Stricker (293°). Ahora entra a su primera semifinal en dos años. No lo lograba desde que fue finalista en el Masters 1000 de Roma en 2024. El Príncipe buscará su undécima final en el circuito Challenger. Suma cinco títulos de esa categoría.