Niemann no pasa el corte en The Open y se va disparando contra los organizadores de los majors

La temporada de majors termina de forma anticipada para Joaquín Niemann. El chileno no pudo superar el corte en el último grande de 2023 y se despidió de Liverpool con un saldo de cinco sobre par a solo dos golpes del último clasificado para el fin de semana.

Un puesto incómodo para Joaco, que sin llegar como favorito a Inglaterra se esperaba al menos que estuviese presente en las cuatro rondas del evento. Gran parte de esa desazón se explica por una primera ronda con tintes de pesadilla. El talagantino se despidió el jueves con un balance de +7 y en la posición 140. Algo que no pudo remontar durante el viernes.

Lo intento, porque bajó su tarjeta, pero la distancia fue demasiado. En los segundos 18 hoyos clavó una pasada de dos golpes bajo par, quedando con una marca de cinco golpes sobre la exigencia del campo. Comenzó el día con un birdie en el cinco y después sumó un castigo en la bandera nueve, llegando al tramo final en par.

Los últimos nueve hoyos del día mostraron su mejor versión, ya que tuvo descuentos en 10, 12, 17 y 18, algo que le hubiese servido para pasar el corte si es que no hubiese sumado otro castigo en el 14. Uno de los hoyos más complejos del campo.

“Esta cancha estaba entretenida, era complicada, había que jugar muy bien desde el tee y habían muchos hoyos con viento de izquierda a derecha que es como más le cuesta a la mayoría de los jugadores. Acertar los hoyos del 10 al 14 era clave”, mencionó una vez terminada su ronda.

Finalmente, tuvo palabras potentes en contra de los organizadores de los grandes llamando a un cambio en el formato de clasificación. “Los majors tienen que hacer algo, se pierden la chance de tener varios jugadores que podrían estar peleando el trofeo como Mito esta semana que no pudo viajar. Está mal que no encuentren la forma de tener a los mejores jugadores....el ranking mundial no puede ser la forma”, lanzó.