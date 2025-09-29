SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez

El delantero rompió el silencio luego de no estar en el homenaje que se realizó este domingo en el Claro Arena a los excapitanes de la UC.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La jornada prometía ser una fiesta total en honor a tres íconos recientes de Universidad Católica. Cerca de 20 mil personas llegaron al Claro Arena para despedir a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, en un evento denominado Adiós Capitanes, que reunió a históricos del club y a figuras actuales como Gary Medel y Fernando Zampedri. Sin embargo, la celebración estuvo marcada por dos hechos que desviaron la atención: el delicado episodio médico que sufrió Patricio Toledo.

Además, en las horas posteriores, Nicolás Castillo publicó un mensaje para explicar por qué no estuvo presente en la cita. Una ausencia que hizo ruido en algunos fanáticos.

El delantero formado en San Carlos de Apoquindo zanjó las dudas a través de sus redes sociales. “Para todos los que me han preguntado por qué no estuve en la despedida de los capitanes quiero aclarar que simplemente no fui invitado”, escribió.

Castillo agregó que no juzga la decisión de quienes organizaron el evento. “Cada uno está en su derecho de invitar a quienes desee en un momento tan especial, y eso se respeta. Yo siempre he sido hincha del club, de su insignia y no de jugadores. La UC siempre estará por sobre todo”, afirmó, para luego agradecer a los referentes homenajeados: “Agradecido por todas las alegrías que nos dieron cada uno de ellos como hincha, y por lo que significan en la historia de Católica”.

El delantero insistió en que su fanatismo por la institución sigue intacto pese a no haber sido considerado. “Agradezco a quienes se han preocupado y me han escrito, pero quiero que sepan que mi cariño y respeto por la institución y por su gente no cambia por estas situaciones”, cerró.

La ausencia de Castillo se da apenas nueve meses después de su salida del club, marcada por un cierre conflictivo. El atacante no fue tomado en cuenta por Cruzados para la temporada 2025, en una decisión que combinó razones futbolísticas —apenas convirtió dos goles en 12 partidos— con aspectos disciplinarios. Durante el año pasado protagonizó diversos episodios polémicos, como gestos provocadores en los clásicos ante Universidad de Chile y un conflicto con el lateral Aarón Astudillo en un entrenamiento.

Mientras tanto, el Adiós Capitanes transcurrió entre la emoción y el susto. Toledo se desplomó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Fue reanimado con éxito y trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra estable y consciente. La actividad se detuvo por cerca de una hora y luego continuó, transformándose también en un homenaje al exportero multicampeón con la UC.

El mensaje de Nicolás Castillo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalNicolás CastilloJosé Pedro FuenzalidaMilovan MirosevicCristián ÁlvarezLa UCUniversidad CatólicaAdiós Capitanes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

Solicitud de renuncia, presuntas deudas y desalojos pendientes: cómo el ministro Montes llegó otra vez al ojo del huracán

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo
Chile

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile
Negocios

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

Un fondo privado, el yerno de Donald Trump y Arabia Saudita pasan a ser los dueños del gigante de Electronic Arts

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez
El Deportivo

¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

En vivo: Chile enfrenta a Japón en su segundo duelo en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”
Cultura y entretención

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe
Mundo

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición