¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez

La jornada prometía ser una fiesta total en honor a tres íconos recientes de Universidad Católica. Cerca de 20 mil personas llegaron al Claro Arena para despedir a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, en un evento denominado Adiós Capitanes, que reunió a históricos del club y a figuras actuales como Gary Medel y Fernando Zampedri. Sin embargo, la celebración estuvo marcada por dos hechos que desviaron la atención: el delicado episodio médico que sufrió Patricio Toledo.

Además, en las horas posteriores, Nicolás Castillo publicó un mensaje para explicar por qué no estuvo presente en la cita. Una ausencia que hizo ruido en algunos fanáticos.

El delantero formado en San Carlos de Apoquindo zanjó las dudas a través de sus redes sociales. “Para todos los que me han preguntado por qué no estuve en la despedida de los capitanes quiero aclarar que simplemente no fui invitado”, escribió.

Castillo agregó que no juzga la decisión de quienes organizaron el evento. “Cada uno está en su derecho de invitar a quienes desee en un momento tan especial, y eso se respeta. Yo siempre he sido hincha del club, de su insignia y no de jugadores. La UC siempre estará por sobre todo”, afirmó, para luego agradecer a los referentes homenajeados: “Agradecido por todas las alegrías que nos dieron cada uno de ellos como hincha, y por lo que significan en la historia de Católica”.

El delantero insistió en que su fanatismo por la institución sigue intacto pese a no haber sido considerado. “Agradezco a quienes se han preocupado y me han escrito, pero quiero que sepan que mi cariño y respeto por la institución y por su gente no cambia por estas situaciones”, cerró.

La ausencia de Castillo se da apenas nueve meses después de su salida del club, marcada por un cierre conflictivo. El atacante no fue tomado en cuenta por Cruzados para la temporada 2025, en una decisión que combinó razones futbolísticas —apenas convirtió dos goles en 12 partidos— con aspectos disciplinarios. Durante el año pasado protagonizó diversos episodios polémicos, como gestos provocadores en los clásicos ante Universidad de Chile y un conflicto con el lateral Aarón Astudillo en un entrenamiento.

Mientras tanto, el Adiós Capitanes transcurrió entre la emoción y el susto. Toledo se desplomó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Fue reanimado con éxito y trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra estable y consciente. La actividad se detuvo por cerca de una hora y luego continuó, transformándose también en un homenaje al exportero multicampeón con la UC.