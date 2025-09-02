No va más: La Calera termina el ciclo de Walter Lemma

Se termina el ciclo de Walter Lemma en Unión La Calera. La medida era, en alguna medida, previsible: los cementeros llevaban ocho partidos sin conocer de victorias. Seis de esos duelos terminaron en derrotas. Los cementeros marchan en el undécimo puesto de la tabla, con 23 unidades. El nefasto ciclo comenzó en la decimoquinta jornada. En la segunda rueda, el equipo cementero era el de peor rendimiento, con solo un punto de 21 posibles.

La caída de los caleranos como dueños de casa ante Palestino agotó la paciencia con el entrenador, quien se hizo conocido en el fútbol chileno como ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo.

La Calera termina el ciclo de Walter Lemma

“Club Deportes Unión La Calera SADP anuncia que el vínculo que mantenía con el entrenador Walter Lemma y su ayudante Andrés Navarro ha finalizado anticipadamente, luego de mutuo acuerdo entre ambas partes”, comunica la entidad cementera, junto con agradecer el trabajo de los profesionales que dejan la institución y, como ocurre habitualmente, plantearle deseos de éxito para el futuro.

📄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | 𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐌𝐌𝐀 pic.twitter.com/RPH1H42R7v — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) September 2, 2025

Carlos Galdames, estratega del fútbol formativo, asumirá el interinato mientras el club busca un nuevo entrenador. La pretensión es que el nuevo DT debute en el choque ante Everton, el 12 de septiembre.

El movimiento de las bancas

Siete equipos han cambiado entrenador en el transcurso de la actual temporada: Ñublense, Everton, Iquique, La Serena, Universidad Católica, Unión Española y Colo Colo.

En sentido contrario, los cinco primeros de la tabla de ubicaciones no han modificado sus estructuras técnicas: Coquimbo Unido, Palestino, Universidad de Chile, O’Higgins y Audax Italiano. El grupo lo completan Cobresal, Huachipato y Deportes Limache.