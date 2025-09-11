SUSCRÍBETE
Novak Djokovic se muda a Grecia tras ser señalado como “traidor” por apoyar protestas contra el Gobierno de Serbia

Nole y su familia se instalaron en Atenas tras las críticas por parte del presidente Aleksandar Vucic. Nole se había pronunciado a favor de las manifestaciones hacia el mandatario.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Djokovic se instaló de forma permanente en Grecia. Foto: REUTERS.

Novak Djokovic (5° del ranking ATP) se vio obligado a tomar una drástica decisión en su vida personal. Nole y su familia se instalaron de forma permanente en Atenas luego de meses de críticas de medios afines al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, que lo consideran un “traidor” por apoyar las protestas estudiantiles contra el Gobierno.

Tras caer en semifinales del US Open ante Carlos Alcaraz (1°), el tenista con más Grand Slams de la historia se mudó a su nuevo hogar en Glyfada, un exclusivo barrio costero en el sur de Atenas. El tenista ya inscribió a sus hijos, de 8 y 11 años, en su nueva escuela privada. Este jueves, de hecho, iniciaron sus clases, según informó el medio griego Proto Thema.

El cambio de residencia se debe tras una serie de cuestionamientos por parte de medios serbios, afines al presidente Vucic. Todo inició luego de que Djokovic, en diciembre pasado, se pronunciara sobre el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, que dejó 16 muertos. A raíz del trágico incidente, ocurrido un mes antes, los estudiantes iniciaron multitudinarias manifestaciones contra la corrupción y a favor del Estado de derecho.

En enero, en tanto, el tenista volvió a involucrarse al dedicarle una victoria a una estudiante que fue atropellada durante unas protestas, terminando internada en el hospital.

Djokovic también compartió en sus redes sociales fotografías de una histórica marcha que congregó a unas 300 mil personas en las calles de Belgrado: “¡Histórico, magnífico!”, escribió.

Grecia, su nueva casa

En medio de sus intenciones de mudanza, Djokovic se ha reunido en dos oportunidades con el primer ministro griego, Kyriako Mitsotakis. La última fue en agosto pasado, en la isla de Tinos.

En ese sentido, todo indica que Nole solicitará el denominado ‘visado dorado’, un permiso de residencia permanente en Grecia para ciudadanos no comunitarios (de un país miembro de la Unión Europea). Eso sí, la licencia está sujeta a una gran inversión por parte de quienes la requieran.

Djokovic ha sido visto realizando compras con su hijo mayor en tiendas de Glyfada. Ahí, muchos residentes le pidieron fotografías y autógrafos. Por otra parte, también probó algunas pistas de tenis de la zona, además de entrenarse con su hijo en el club Kavouri, ubicado cerca de su nuevo hogar a las afueras de la capital.

Según informa la prensa griega, el laureado tenista busca una academia de tenis para dirigir en Atenas. Además, para su propio entrenamiento, el club Tatoi, situado cerca de las fincas de la exfamilia real griega, asoma con fuerza.

