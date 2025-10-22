SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Nunca he escuchado a un jugador hablar mal de Pellegrini”: histórico del Betis se rinde ante el Ingeniero

Juanlu se deshizo en elogios frente a la obra del Ingeniero en el cuadro sevillano. “Manuel ha mejorado todos los números en la historia del club”, afirmó el exvolante malagueño.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Juanlu, exjugador del Betis, apeló a la pronta revelación de Manuel Pellegrini.

Mientras se dilata la extensión del contrato de Manuel Pellegrini en el Betis, los elogios parte de la historia para con el técnico, simplemente, se multiplican. El chileno acaba contrato en junio del próximo año y la dirigencia del club ha intentado renovar el compromiso de manera infructuosa.

En el seno directivo de la escuadra verdiblanca saben que la posibilidad de que el Ingeniero se defina por la Roja, al menos en lo inmediato, tampoco se presenta como algo inalcanzable.

El técnico chileno ha tenido contactos con la federación nacional. A sus 72 años, el profesional considera que puede ser una coyuntura para tomar uno de los grandes proyectos que faltan en su exitosa carrera.

Suma elogios

En medio de esa incertidumbre, el entorno de la historia del elenco más popular de Sevilla advierte sobre la importancia del DT en el rico presente del primer equipo, quinto en LaLiga y animador de la Europa League.

Uno de los últimos que salió a elogiar al chileno fue el exvolante Juanlu. El zurdo, quien jugó en el Benito Villamarín entre 2005 y 2006 habló con Estadio Deportivo y destacó la importancia del Ingeniero en el proyecto.

“Manuel (Pellegrini) mejoró todos los números en cuanto a la historia del Betis. Ha puesto al equipo en Europa por cinco años consecutivos, además consiguió un título. Es que simplemente nunca he escuchado a jugador hablar mal de Pellegrini. Todo son palabras de agradecimiento”, aseguró el malagueño.

Otro tema que abordó el exjugador de Levante es la extensión del contrato del DT. De acuerdo con sus palabras, el plantel está comprometido con la opción de que el santiaguino se quede para la próxima temporada.

“Solo en este último mes, casi todos los jugadores han salido en rueda de prensa a pedir su renovación con tiempo. No solo la pide la afición, lo está pidiendo todo el mundo, simplemente por números y por logros que ha conseguido”, afirmó Juanlu.

Asimismo, agregó que “Manuel (Pellegrini) es el auténtico ingeniero, nunca mejor dicho, de este gran proyecto junto con su cuerpo técnico, que también me consta que es top. Ojalá tanto directiva como cuerpo técnico sigan de la mano porque creo que puede ser lo mejor para ver al Betis en Champions”.

El sábado pasado, el chileno se convirtió en el adiestrador que más veces dirigió a los verdiblancos por LaLiga, después de alcanzar los 199 partidos en el empate 2-2 ante Villarreal. Así, batió la marca del mallorquín Lorenzo Serra Ferrer, de quien Juanlu no tuvo tan buenos comentarios.

“Del otro entrenador (Serra Ferrer), todo lo contrario. No he escuchado a nadie hablar bien. Lo que está consiguiendo Manuel con este Betis y sobre todo viendo que cada año al Betis le quitan piezas importantísimas del equipo. En los últimos años podemos ver que se fue Canales, se ha ido Guido Rodríguez, se han ido mil futbolistas importantes. Al final te das cuenta que el Betis se sigue reinventando”, aseguró el exfutbolista del Córdoba español.

