Palacios y la lucha de Audax por hacer historia y meterse en la Libertadores: “No es suerte ni magia”

Lautaro Palacios (26) se ganó la camiseta de titular de Audax Italiano y no la soltó más. El delantero argentino, quien la temporada pasada defendió a Coquimbo Unido, registra 10 goles en 14 partidos, que lo tienen como uno de los valores más destacados del elenco que conduce Pablo Vitamina Sánchez.

Pese a su gran momento, el formado en Club Defensores de Cambaceres, de Buenos Aires, no se desenfoca. Más cuando este fin de semana, frente a Curicó Unido, elenco que pelea por no descender, deberán sumar de a tres unidades para conseguir un cupo en la próxima Copa Libertadores. Meterse al certamen continental sería histórico: desde 2008 que los itálicos no logran anotarse.

Palacios, en conversación con El Deportivo, repasa su presente en Audax Italiano. Se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores.

¿Cómo evalúa su temporada en Audax?

El primer semestre me costó un poco, me tocaba entrar desde el banco y es complicado que te toque jugar 10 o 20 minutos, porque a veces te toca entrar para aguantar el resultado o para hacer el trabajo sucio para lograr un resultado. Por eso el primer semestre me costó. Estuve varios partido sin poder convertir. Pero todo cambió el segundo semestre, donde tuve la oportunidad de jugar y empecé a hacer goles. Entré en una racha donde comencé a hacer un gol por partido. Siempre traté de enfocarme, de que el momento de convertir iba a llegar y por suerte así fue.

Le ha convertido a los tres grandes. Celebró ante Colo Colo, la UC y la U.

Me tocó anotar goles importantes y le anoté a los tres grandes. Es importante para un jugador anotarle a ellos, te da una satisfacción mayor y generas mayor repercusión. Fue muy lindo.

¿Qué objetivos tiene Audax para esta temporada que ya finaliza?

Queremos lograr el objetivo de clasificar a la Libertadores. Eso es lo más próximo. El próximo año aún no me lo planteo bien, pero a simple vista queremos ser un equipo competitivo en el torneo nacional e internacional. Eso es importante tanto para el club como para los jugadores porque nos da una jerarquía distinta.

¿Cuál es el secreto de este Audax que pelea por puestos de Libertadores?

La clave es que no es cuestión de suerte ni de magia, es sólo trabajo, esfuerzo y profesionalismo. El equipo supo interpretar la idea que quería el cuerpo técnico. Esa es la clave para llegar al éxito. Este grupo trabajó desde el primer día muy bien. Es un grupo muy unido, que nos esforzamos todos los días. Por nombres, Audax no es el equipo más destacado, pero estamos arriba. Nos hemos destacado por sobre varios. Y eso es mérito de todo el trabajo que hemos realizado y el sacrificio que le hemos puesto. Trabajar la cabeza es muy importante, eso ha sido fundamental en lo personal, porque me ha ayudado para conseguir lo que he logrado.

¿Es efectivo que lo quieren en México?

Estoy enfocado en el día a día y lograr el objetivo que tenemos que es clasificar a la Libertadores. Lo que venga después, lo analizaré en ese momento. Ahora estoy enfocado en un cien por ciento en Audax.

Ahora Curicó, un rival peleando por el descenso...

Será un partido muy difícil. Ya lo fue en la primera ronda, pero ahora será más por lo que nos estamos jugando los dos equipos. Es una final para ambos equipos. La clave será ser ordenado e inteligentes.