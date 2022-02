Pellegrini saborea el presente del Betis: “Hay que disfrutar del momento, el futuro no se puede saber”

Manuel Pellegrini goza de un dulce presente en España. Este domingo, su escuadra, el Real Betis, venció por 2-4 en un partidazo al Levante, un resultado que le permitió a los sevillanos sumar de a tres y seguir a paso firme en la zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada. Tras la victoria, el Ingeniero analizó lo realizado por su escuadra en Valencia y resaltó el momento de sus pupilos.

“El balance es muy positivo porque sacamos tres puntos de visitantes, pese a que veníamos de una carga importante esta semana. Vimos un partido como yo, personalmente, esperaba que sería”, comenzó diciendo el DT chileno.

“El Levante es un buen equipo ofensivamente, que hace mucho daño. Nosotros también buscamos muchas veces la portería contraria. Tuvimos más ocasiones para haber metido, igual que ellos. Ha sido un partido abierto en el que es muy importante haber sumado”, complementó.

El estratega aprovechó de elogiar a los jugadores de los Granotes, equipo que, a su juicio, realiza un fútbol interesante, pese a que marcha colista en La Liga. “Tengo la misma opinión que antes del partido. Tienen jugadores de mucha precisión, muy ofensivos. Técnicamente están muy bien dotados. Sabíamos que nos iban a hacer sufrir defensivamente. Por eso es una victoria importante. También hemos visto a un Levante con problemas atrás importante, pero atractivo. Por fútbol, igual está más acostumbrado a estar a mitad de tabla. Si queríamos ganar, teníamos que hacer un gran partido como el que hicimos hoy”.

Pellegrini también tuvo palabras para el partido que deberá disputar el cuadro sevillano este jueves, ante el Zenit, por la Europa League. “El equipo está bien, ilusionado. Somos el único que sigue en tres competiciones. Creo que es por poder hacer una buena cantidad de rotaciones partido a partido. Las hago porque veo que los jugadores están a buen nivel”, dijo.

“Empezamos la Europa League, que para mí es lo más complicado, porque de jueves a domingo hay una carga física y emocional difícil. Vamos a ver las características del Zenit después de un tiempo parados. Veremos si tenemos algún jugador recuperado para viajar a Rusia. Aparte de los nombres, me tiene muy contento el compromiso del plantel con lo que hacemos”, añadió.

El técnico nacional volvió a manifestar su felicidad por el juego que viene realizando su equipo: “Siento alegría porque vemos disfrutar a la hinchada y porque ganamos con un estilo que gusta. Somos un equipo ofensivo que trata de jugar al futbol, sin artimañas ni cosas raras”.

Y, finalmente, le envió un mensaje a los fanáticos del club.“Hay que disfrutar del momento, el futuro no se puede saber. Falta el último tercio de la temporada y, a medida que avanza, se pone más difícil y los partidos son más importantes. Por ahora, tenemos que centrarnos en el partido a partido y no pensar en finales. Lo importante era disfrutar hoy, haber ganado al Levante y ahora prepararemos el partido ante el Zenit. Me alegra que la hinchada siga disfrutando”, concluyó.