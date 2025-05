Permanece en silencio: las razones por las que Jorge Almirón ha evitado hablar en sus días más complejos en Colo Colo

Jorge Almirón vive sus días más difíciles en Colo Colo. En Blanco y Negro ya tomaron la decisión de negociar su salida, y, de hecho, lo dieron a conocer públicamente. Sin embargo, aún no llegan a un acuerdo con el entrenador. El estratega sigue dirigiendo las prácticas y este fin de semana se sentará en el banco en el encuentro ante Unión Española.

Pese a que, en lo efectivo, el transandino sigue al mando del Cacique, ha optado por el silencio. No habló tras el empate ante Ñublense y este viernes suspendió la rueda de prensa que realiza tradicionalmente antes de cada enfrentamiento. El DT no habla públicamente desde antes del cotejo entre los albos y el cuadro chillanejo.

El técnico prevé el ambiente en que se dará una eventual comparecencia ente los medios. “De qué le van a preguntar... Jorge tiene claro que si se sienta en la sala de prensa de lo único que no va a poder hablar va ser de fútbol”, señalan desde el entorno del estratega a El Deportivo. En esa línea, el argentino busca evitar acrecentar el conflicto. “No quiere ensuciar más el ambiente, que ya está suficientemente enrarecido”, reconocen.

Almirón sigue en Colo Colo pese a que Blanco y Negro informó que buscan su salida. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los números llevan a que el entrenador no se mueva de Macul. Esto porque Blanco y Negro no está en condiciones de acercarse a los US$ 3 millones que le deben pagar para que su salida sea efectiva.

Respaldo del plantel

Pese a los malos resultados, y que el presidente de la concesionaria, busca apurar la salida, los futbolistas se cuadran con el DT. Así lo hizo Javier Correa, quien si acudió a la sala de prensa, este jueves. “Jorge es muy profesional, sabe que el fútbol tiene estas cosas, pero seguimos trabajando. El enfoque es el partido del fin de semana y seguimos mentalizados en eso, no lo vi cabizbajo ni nada, nos da herramientas para rendir el fin de semana”, señaló el ariete.

“Son temas complejos pero no nos compete a nosotros, no es algo que analice todo el día. A nosotros nos queda mejorar la imagen dentro de la cancha y hacer lo mejor posible para representar a la institución. Eso lo verán los que tienen que verlo, nosotros jugamos al fútbol”, añadió.

El delantero defiende el trabajo de Almirón. “Desde el día uno que estoy acá Jorge se manejó igual, siempre, con profesionalismo sobre todas las cosas y entrenando fuerte, exigiéndonos al máximo y la verdad hablamos solamente de fútbol”, dijo.

“Sabemos dónde estamos y la repercusión de todo lo que es Colo Colo, vende mucho más cuando está mal o cuando pasan cosas, entonces sabemos que se va a hablar o van a decir cosas. Hay que mantener la calma, los pies sobre la tierra y redoblar esfuerzo nosotros, hacer críticas hacia adentro y tratar de representar al club el fin de semana, que todo el ruido no nos afecte a nosotros. Está acá Jorge, ustedes lo van a ver salir en el auto”, agregó.