Javier Correa y la incómoda situación de Almirón en Colo Colo: “Jorge es muy profesional; no lo vi cabizbajo ni nada”

Colo Colo vive días extraños. El martes el directorio de Blanco y Negro aprobó que Aníbal Mosa negociara la salida de Jorge Almirón, sin embargo, el DT argentino ha tenido que seguir cumpliendo con sus funciones. De hecho, esta semana ha dirigido los entrenamientos con normalidad para preparar el encuentro ante Unión Española, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Sobre esta situación habló Javier Correa en la conferencia de prensa efectuada durante esta jornada en el Monumental. El delantero destacó la actitud del exadiestrador de Boca Juniors: “Jorge es muy profesional, sabe que el fútbol tiene estas cosas. Nosotros seguimos trabajando, el enfoque es el partido del fin de semana, y seguimos mentalizados en eso. No lo vi cabizbajo ni nada, siempre dándonos las mejores herramientas para que podamos rendir el fin de semana”.

“Desde el día uno que Jorge se manejó igual, con profesionalismo por sobre todas las cosas, entrenamientos fuertes y exigiéndonos al máximo. Quizás es raro para ustedes, pero para nosotros es normal. Hoy fue como un día más”, agregó.

El artillero prefirió no abordar la posible salida de Almirón: “Son temas complejos, pero no nos compete a nosotros. No lo estamos analizando todo el día. A nosotros nos queda mejorar la imagen dentro de la cancha. Ese tema lo manejará quien le corresponda, a nosotros nos toca jugar al fútbol”.

Además, Correa declaró sobre las responsabilidades individuales en esta crisis que atraviesa Colo Colo: “Cada uno sabrá lo que debe corregir como sujeto y en lo grupal, por la institución, por el lugar donde estamos. Somos privilegiados y solo queda sacarlo adelante trabajando, no hay otra receta”.

Piensan en Unión Española

Sobre el compromiso ante los hispanos, pactado para el sábado 24 de mayo a las 17.30 horas, en el Monumental, el delantero remarcó que los dirigidos por José Luis Sierra también atraviesan por una racha negativa, pero no se confía: “Sabemos que no pasan por un buen momento, pero a nosotros no nos sobra nada, y tendremos que doblar esfuerzos para sacar los tres puntos. Debemos mostrar otra cara, seguir compitiendo y dar lo mejor de nosotros”.