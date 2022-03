Pinilla explota por la farra de penales del Chorri Palacios: “¡Que lo patee en forma decente! Un poco de respeto por los hinchas”

El Superclásico estuvo marcado por el amplio dominio de Colo Colo ante una Universidad de Chile que no aprovechó las pocas ocasiones que tuvo. Finalmente, los albos se impusieron por 4-1 y continuaron con la supremacía ante los azules, que jugaron su peor partido de la temporada.

En ese contexto, el exatacante de la U, Mauricio Pinilla, habló sobre el funcionamiento de los azules y culpó el entrenador Santiago Escobar. Incluso, aseveró que debe dejar de ser el director técnico del club.

“Más allá del resultado, este equipo juega asquerosamente mal, no juega a nada. Santiago Escobar tiene que irse ahora mismo de Universidad de Chile. La U fue prácticamente inexistente en lo colectivo y futbolístico, con muy pocas ideas”, señaló sobre el adiestrador.

“Se nota que Santiago Escobar trabaja mal. Yo no estoy en el día a día, pero veo cómo funciona el equipo. Me doy cuenta que realmente no trabaja absolutamente nada, no hay mecanismos de jugada, no hay vértigo ni presión. Yo necesito y quiero que salgan a hablar los dirigentes. Hasta cuándo se esconden y hacen el ridículo”, expuso.

“Y tampoco es culpa de los jugadores, este equipo está mal conformado. A este equipo le falta jerarquía, le falta un jugador fuerte en defensa, le falta un contención de peso, porque creo que Brun no está a la altura”, señaló en Radio Agricultura.

Santiago Escobar durante el clásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Se lanza contra Palacios

Cuando el partido aún estaba en desarrollo, Pinilla criticó el desempeño de los jugadores laicos, pero uno se llevó los dardos por sobre los demás: Cristian Palacios. El uruguayo falló dos penales e imposibilitó que la U acortara distancia cuando aún era temprano en el partido.

A los 19 minutos, Universidad de Chile ya caía por 3-0, pero el ariete tenía la oportunidad de descontar. El Chorri pateó débilmente a la derecha de Brayan Cortés y este lo paró. Sin embargo, el arquero se adelantó, por lo que el tiro debió ser repetido. Un minuto después, Palacios nuevamente falló, aunque esta vez envió el balón al vertical izquierdo del meta albo.

Cuando el encuentro ya estaba sentenciado, Palacios asumió una nueva pena máxima, aunque esta vez sí tuvo la eficacia necesaria para anotar el único tanto azul. De todas formas, el uruguayo no se salvó de las palabras de Pinilla.

“¡Que lo patee en forma decente! Está jugando un Superclásico, un poco de respeto por el hincha. No puede patear de esa manera. Si ya dudaste, si ya entró el nerviosismo, reviéntale el arco”, sentenció.

Cristian Palacios (11) falla por segunda vez el penal. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El análisis de Herrera

El exarquero de la U, Johnny Herrera, también habló sobre el desempeño de los azules en TNT Sports, aunque sus dardos fueron dirigidos a Azul Azul y al gerente deportivo, Luis Roggiero.

“Es difícil analizar algo tan desigual, la verdad. Quisiera felicitar a Azul Azul por el desastroso plantel que armó. Dijeron que querían cambiar todo, pero había jugadores del año pasado que hubieran calzado en el plantel de hoy”, dijo.

“Poco menos que era Dios”, reclamó, por la llegada de Luis Roggiero. “A dos meses, no tiene idea donde está parado. No tiene idea adónde llegó”, complementó.

“Galíndez es un gran arquero, pero nunca en su vida ha jugado un clásico, creo yo. Es distinto jugar en selecciones que jugar en clásicos. Ojo con eso”, añadió.

Pablo Solari remata y el balón se desvía, marcando el uno a cero de Colo Colo frente a Universidad de Chile. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

No todo fueron críticas del exseleccionado nacional. Herrera se refirió al desempeño de Bastián Tapia, el defensor de 19 años que debutó en partidos de esta índole con una expulsión y un autogol.

“Poniendo un central de 19 años como Bastián Tapia... Ponerlo con otro central de experiencia. No con Ignacio Tapia, que viene de un equipo que descendió. Bastián Tapia va a ser un gran central y hay que darle tiempo. Hay que dejarlo que se foguee con un central más experimentado”, aseveró Herrera sobre el juvenil.

“Prefiero que mi central meta el pie (por el autogol), no como otros que lo escondieron”, remató.