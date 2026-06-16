SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

    El australiano Shaun Evans está en el ojo del huracán, luego de que una maniobra suya fuera interpretada como una apología al supremacismo blanco en plena Copa del Mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El árbitro Shaun Evans es investigado por la FIFA tras presunto gesto racista en el Mundial.

    El Mundial 2026 suma una nueva polémica. Si la primera había sido una “breve interrupción técnica” en el VAR en el cuestionado penal cobrado a Suiza ante Qatar, ahora se le suma una ligada a los árbitros en la cabina. En el duelo entre Alemania y Curazao, que concluyó con una apabullante goleada por 7-1 a favor de los germanos, el juez australiano Shaun Evans realizó un presunto gesto asociado al racismo y la FIFA ya lo está investigando.

    ¿Qué significa el polémico gesto?

    El incidente se produjo en la previa del encuentro, justo cuando la transmisión oficial hizo un enlace en vivo con el centro de operaciones del VAR en Dallas para presentar a los jueces de video. Al ser enfocado por la cámara, Evans unió sus dedos índice y pulgar formando un círculo por debajo de la cintura, dejando los otros tres dedos extendidos hacia arriba.

    El presunto gesto racista del árbitro Shaun Evans en el Mundial 2026. Foto: captura de pantalla.

    Aunque para muchos se asemeja al clásico símbolo de “OK”, esta señal invertida fue catalogada formalmente en 2019 como un “símbolo de odio” por la Liga Antidifamación (ADL) de Estados Unidos. Esto se debe a que movimientos de extrema derecha y supremacistas blancos lo adoptaron en internet para formar, de manera encubierta, las letras “W” y “P” (White Power / Poder Blanco).

    La Comisión de Disciplina de la FIFA se encuentra bajo máxima alerta y el punto central de su investigación es determinar la intencionalidad del colegiado australiano. Por un lado, la defensa del entorno arbitral y sectores en redes sociales sugieren que Evans no actuó por motivos políticos, sino que simplemente cayó en la tremenda irresponsabilidad de replicar el “juego del círculo” (The Circle Game). Esta es una vieja broma escolar y meme de internet que consiste en hacer dicho gesto por debajo de la cintura para engañar a un compañero y, si este lo mira, “ganar” el juego.

    Sin embargo, el ente rector del fútbol evalúa el contexto: al tratarse de una vitrina con miles de millones de espectadores y en un torneo donde la FIFA promueve activamente campañas de inclusión, la delgada línea entre una “broma inmadura” y una provocación ideológica grave podría costarle el puesto.

    Exigen su expulsión inmediata del Mundial

    La presión sobre el organismo con sede en Zúrich no ha parado de crecer. La red FARE (Football Against Racism in Europe), organismo internacional que colabora directamente con la FIFA para monitorear la discriminación en los estadios, emitió un tajante comunicado exigiendo sanciones severas y la expulsión fulminante de Evans del torneo.

    “El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de ‘OK’ invertido usado como ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha. Claramente este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo”, sentenció la organización, cuestionando además por qué un árbitro profesional haría algo así sabiendo que las cámaras lo están apuntando.

    A la espera de un veredicto definitivo, el escándalo ya generó daños colaterales en la logística del torneo: la propia red FARE detectó que, en los partidos posteriores al polémico encuentro del domingo, la transmisión oficial de televisión dejó de mostrar los rostros de los árbitros dentro de las cabinas del VAR, en un intento desesperado de la FIFA por enfriar una crisis mediática que amenaza con empañar la cita mundialista en Norteamérica.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialFIFACopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Lo más leído

    1.
    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    2.
    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    3.
    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    4.
    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    5.
    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos
    Chile

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”
    Negocios

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro de cesantía y evita alza de costos laborales

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic
    El Deportivo

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros
    Cultura y entretención

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump
    Mundo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar