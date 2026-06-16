Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

El Mundial 2026 suma una nueva polémica. Si la primera había sido una “breve interrupción técnica” en el VAR en el cuestionado penal cobrado a Suiza ante Qatar, ahora se le suma una ligada a los árbitros en la cabina. En el duelo entre Alemania y Curazao, que concluyó con una apabullante goleada por 7-1 a favor de los germanos, el juez australiano Shaun Evans realizó un presunto gesto asociado al racismo y la FIFA ya lo está investigando.

¿Qué significa el polémico gesto?

El incidente se produjo en la previa del encuentro, justo cuando la transmisión oficial hizo un enlace en vivo con el centro de operaciones del VAR en Dallas para presentar a los jueces de video. Al ser enfocado por la cámara, Evans unió sus dedos índice y pulgar formando un círculo por debajo de la cintura, dejando los otros tres dedos extendidos hacia arriba.

El presunto gesto racista del árbitro Shaun Evans en el Mundial 2026. Foto: captura de pantalla.

Aunque para muchos se asemeja al clásico símbolo de “OK”, esta señal invertida fue catalogada formalmente en 2019 como un “símbolo de odio” por la Liga Antidifamación (ADL) de Estados Unidos. Esto se debe a que movimientos de extrema derecha y supremacistas blancos lo adoptaron en internet para formar, de manera encubierta, las letras “W” y “P” (White Power / Poder Blanco).

La Comisión de Disciplina de la FIFA se encuentra bajo máxima alerta y el punto central de su investigación es determinar la intencionalidad del colegiado australiano. Por un lado, la defensa del entorno arbitral y sectores en redes sociales sugieren que Evans no actuó por motivos políticos, sino que simplemente cayó en la tremenda irresponsabilidad de replicar el “juego del círculo” (The Circle Game). Esta es una vieja broma escolar y meme de internet que consiste en hacer dicho gesto por debajo de la cintura para engañar a un compañero y, si este lo mira, “ganar” el juego.

Sin embargo, el ente rector del fútbol evalúa el contexto: al tratarse de una vitrina con miles de millones de espectadores y en un torneo donde la FIFA promueve activamente campañas de inclusión, la delgada línea entre una “broma inmadura” y una provocación ideológica grave podría costarle el puesto.

Exigen su expulsión inmediata del Mundial

La presión sobre el organismo con sede en Zúrich no ha parado de crecer. La red FARE (Football Against Racism in Europe), organismo internacional que colabora directamente con la FIFA para monitorear la discriminación en los estadios, emitió un tajante comunicado exigiendo sanciones severas y la expulsión fulminante de Evans del torneo.

“El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de ‘OK’ invertido usado como ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha. Claramente este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo”, sentenció la organización, cuestionando además por qué un árbitro profesional haría algo así sabiendo que las cámaras lo están apuntando.

A la espera de un veredicto definitivo, el escándalo ya generó daños colaterales en la logística del torneo: la propia red FARE detectó que, en los partidos posteriores al polémico encuentro del domingo, la transmisión oficial de televisión dejó de mostrar los rostros de los árbitros dentro de las cabinas del VAR, en un intento desesperado de la FIFA por enfriar una crisis mediática que amenaza con empañar la cita mundialista en Norteamérica.