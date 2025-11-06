OFERTA ELECCIONES $990
Por problemas económicos de Corinthians: Memphis Depay deberá dejar de vivir en un lujoso hotel en Brasil

El fichaje del delantero neerlandés derrumbó la economía del club. Su permanencia en un buen sector de Sao Paulo tenía un costo de 44 millones de pesos mensuales. En el Timao buscan responsables por la firma de este vínculo el año pasado, que finaliza en junio de 2026.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: @Corinthians

En septiembre de 2024, Corinthians anunció uno de los fichajes más importantes de las últimas décadas en el fútbol brasileño. Memphis Depay, seleccionado neerlandés, que jugó en clubes como Manchester United, Barcelona y Atlético de Madrid, firmaba su llegada a Sudamérica en medio de una fiesta. Un año y dos meses después, la situación para el club es muy distinta, con problemas económicos causados por esta bombástica contratación y con el presidente de la institución pidiéndole al delantero que se cambie de vivienda.

Hasta ahora, Depay vivía en un lujoso hotel en el barrio de Bela Vista de Sao Paulo. Este detalle, estipulado en el contrato que firmaron en 2024, le cuesta al club la suma de 44 millones de pesos mensuales. Por este motivo, este miércoles, el presidente Osmar Stabile informó al consejo del club que ya le solicitó al delantero que dejara su estadía en el hotel y que se mudara a un lugar más económico de la ciudad.

Foto: @Corinthians

Están en deuda

Sin embargo, la relación entre el club paulista y el goleador histórico de la selección de Países Bajos no pasan por un buen momento. De hecho, Corinthians le debe al futbolista una suma cercana a los 4 mil millones de pesos (4,2 millones de dólares). Este dinero se divide entre primas por goles alcanzados, primas de fichaje y otros pagos pendientes que quedaron establecidos en el contrato.

Por este motivo, Pedro Soares, actual director jurídico del club, dijo que los montos pactados para la llegada de Depay son demasiado altos para la realidad económica de la institución. Incluso, sugirió la posibilidad de que se investigara de manera interna los responsables de firmar este vínculo, el que termina el 20 de junio de 2026.

Foto: @Corinthians

Un presente lejos del éxito

Hasta el momento, los números del delantero no son malos, pero están lejos de la expectativa que generó su fichaje. Ha disputado un total de 58 partidos con la camiseta del Timao, en los que marcó 16 goles.

Este miércoles, el europeo jugó 87 minutos en la caída de Corinthians por 2-1 en su visita contra Bragantino, por la fecha 32 del Brasileirao, un certamen en donde marchan en el décimo lugar en la tabla de posiciones con 42 puntos, muy lejos de los líderes Palmeiras (su archirrival) y Flamengo, que tienen 65 cada uno.

