OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Por una gran razón: el día en que Xabier Azkargorta le dijo no a Colo Colo

    La estadía del extécnico de la Roja en el país dejó algunas frases e historias que merecen ser recordadas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este viernes se comunicó una lamentable noticia. El extécnico de la Selección Chilena Xabier Azkargorta falleció a los 72 años después de verse afectado por complicaciones cardíacas.

    Uno de los primeros equipos en confirmar la muerte del exentrenador de la Roja fue Oriente Petrolero. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994”, comenzó señalando el club.

    “Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, complementaron.

    Claro que el español también sumó pasos por Chile, instancia en la que dejó frases e historias que merecen ser recordadas.

    Una de las más recordadas se remonta al momento en el que dejó el cargo como adiestrador de la Selección tras empatar contra Venezuela en la primera fecha del proceso de Eliminatorias para el Mundial de Francia 1998.

    El 2 de junio de 1996, la Roja rescató un pésimo empate 1-1 contra la Vinotinto en Barinas cuando el combinado venezolano era el equipo más débil de la Conmebol. El Bigotón llegó cuestionado a este duelo por la magra participación de Chile en la Copa América de Uruguay 1995 y tras la igualdad, la dirigencia chilena en ese entonces determinó quitarlo del cargo.

    Así, en la conferencia de prensa en la que anunciaba su salida, dejó una frase para la historia: “Que una vez muerto el perro, se acabe la rabia”, lanzó en aquel momento.

    Otra anécdota destacable es el quiebre que tuvo con Nelson Acosta, quien a final de cuenta quedó en el cargo de seleccionador y logró devolver a Chile a un Mundial clasificando a Francia 1998.

    En 2015, Azkargorta recordó que “Creo que el trabajo que hicimos durante dos años en Pinto Durán, con Fernando Carvallo, ‘Chuleta’ Prieto, Leonardo Véliz, el ‘Flaco’ Bigorra, el mismo Harold Mayne-Nicholls como gerente, fue muy bueno”, apuntó en una entrevista con el medio As.

    En esa misma instancia, dejó entrever que desde la directiva ya tenían listo a su sucesor: “Todo el mundo lo sabía, porque para eso trabajaba él (Nelson Acosta)”.

    También aseguró que el equipo chileno también pudo haber logrado la clasificación a Francia con él en el cargo y que su salida fue una manera de calmar los ánimos. “Lo que pasa es que se había creado un ambiente muy duro y me pareció más oportuno dar un paso al costado, para la tranquilidad de la Selección”, aseguró.

    Luego, en 2020, reveló que pudo llegar a ser el entrenador de Colo Colo antes de disputar el Mundial de Estados Unidos 1994 junto a Bolivia. En conversación con el periodista Nelson Osses, sostuvo que “Marco Antonio Etcheverry se había lesionado gravemente en un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Yo le dije a Marco que pase lo que pase igualmente iría al Mundial, entonces, tomé la decisión de viajar a Chile a verlo para darle ánimo”.

    Fue en ese momento cuando tuvo la posibilidad de encontrarse con la dirigencia alba. “Estuve allá con el doctor Roberto Yáñez y luego la gente de Colo Colo me invitó a comer al restorán de Abel Alonso en Vitacura, donde me presentaron la opción. En aquel momento por nada cambiaba ir al Mundial”, expresó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolXabier Azkargorta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa
    Chile

    Tribunal posterga hasta este sábado decisión sobre medidas cautelares de imputados por trama bielorrusa

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo
    Negocios

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    “Mandé a poner vidrios polarizados”: los detalles de la noche en que Xabier Azkargorta fue despedido de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”
    Mundo

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho